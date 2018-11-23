القاهرة : الجمعة 23 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
04:41 ص

اجتماع أوروبى لإزالة "العقبة الأخيرة" أمام خروج بريطانيا
12:51 ص

عاجل.. الأهلى يُعلن إقالة كارتيرون
07:48 م

سلوى الهرش عن «سنوية حادثة مسجد الروضة»: «لن نترك سيناء»
09:58 ص

حبس ابنة الشاطر وآخرين 15 يوما في "الانضمام لجماعة إرهابية"
08:02 ص

مسلحون يفرجون عن 16 مصريًا احتجزوا في ليبيا
05:33 ص

مشاهدة مباراة الأهلي والوصل الاماراتي يلا شوت| موعد مباراة الاهلى والوصل الاماراتي والقنوات الناقلة بث مباشر كورة لايف
03:35 ص

حبس صاحب فيديو التحرش بطالبات جامعة المنصورة 4 أيام
12:05 ص

بث مباشر الأهلي ضد الوصل.. مشاهدة مباراة الأهلي والوصل اليوم الخميس 22-11-2018 يلا شوت
12:40 م

تفاصيل عرض "أوبرا عايدة " فى دار الأوبرا خلال ديسمبر المقبل
08:03 م

محافظ الإسماعيلية يشهد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف
07:42 م

دجالة لوس أنجلوس.. ساحرة أمريكية تدّعى أن عمرها 300 عام وتصنع أحجبة لجلب الحبيب
07:48 م

تعاطى الاستروكس وأخرج أحشاء طالب ثم وقف يردد: «الصمت لغة العظماء»
منوعات
الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 06:55 م

تعرف أحدث صيحات الشعر لشتاء 2019

تعرف أحدث صيحات الشعر
dostor.org/2407953

يمثل اللون "ديرتي بلوند"أحدث صيحات ألوان الشعر في خريف شتاء 20182019، حيث تألقت به أخيرًا النجمات وعارضات الأزياء العالميات مثل تايلور سويفت وكارا ديليفين وجيجي حديد وهايدي كلوم وكيت موس.

وأوضحت مجلة "إيلي" الألمانية أن اللون "ديرتي بلوند" عبارة عن مزيج بين الأشقر والبني، وهو يحتفظ بدفء اللون الأشقر من ناحية، ولكنه يبدو أكثر قتامة ويتمتع ببريق ترابي.

وأضافت أن المجلة المعنية بالموضة والجمال أن سبب تسمية هذا اللون هو أنه يبدو كما لو كان قد تم نثر حفنة من التراب على شعر يزهو بلون أشقر ساطع، مشيرة إلى أنه يغازل الشقراوات والسمراوات على حد سواء.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

هِزار الآلهة.. اكتشاف نِكات جنسية فى مراحيض العصر الروماني

منذ أقل من شهر

عروسة البحر.. كاتبة بريطانية تجوب بحار العالم فى قارب لمدة عام

منذ أقل من شهرين

دراسة جديدة تنصح مرضى السكرى والسمنة بتناول الحليب

منذ أقل من شهرين

فنان تشكيلى يرسم بورتريهات مجانية للسائحين قبل ركوب الطائرة

منذ شهرين

أغنية "اشنقوا البيض" تثير الجدل فى فرنسا

منذ 3 شهر

بالصور.. مومياء مجهولة تكشف أسرار "التحنيط" الفرعوني

الآن

بالصور.. الأمطار تغرق "الأوتوستراد" و"صلاح سالم"

محمد الباز فى ندوة "القاهرة 24": "مهزش عرش الإخوان إلا أنا.. والدولة تتدخل طوال الوقت في الإعلام"

"الآثار": افتتاح معبد "الإيبت" بالأقصر لأول مرة فى أبريل

بالصور.. الأهالي يشيعون جثمان ضحايا الذبح فى دمنهور

ads
الأكثر قراءة

وصول جثمان الصيدلي المقتول في السعودية إلى القاهرة

مفاجأة في قضية طبيب دمنهور المنتحر.. أسس مدرسة للسعادة فأصاب مرضاه باليأس

مدرب ليفربول يرد على تصريحات "أجيري" حول مستقبل محمد صلاح

محمد الباز فى ندوة "القاهرة 24": "مهزش عرش الإخوان إلا أنا.. والدولة تتدخل طوال الوقت في الإعلام"

ألبومات الصور

بالفيديو.. مياه الأمطار تغسل شوارع وسط البلد

الشتا يدق البيبان

فيديو.. الأسطى حسين السيد يروى تاريخ سوق الحلاقين بـ "الحسين"

"الأوقاف" تبدأ خطة تقليل هدر المياه من مسجد السيدة نفيسة

نجم الساعة

سر بكاء حكم مباراة ألمانيا وهولندا

الأكثر قراءة

وصول جثمان الصيدلي المقتول في السعودية إلى القاهرة

مفاجأة في قضية طبيب دمنهور المنتحر.. أسس مدرسة للسعادة فأصاب مرضاه باليأس

مدرب ليفربول يرد على تصريحات "أجيري" حول مستقبل محمد صلاح

محمد الباز فى ندوة "القاهرة 24": "مهزش عرش الإخوان إلا أنا.. والدولة تتدخل طوال الوقت في الإعلام"

ads
كشكول

بالصور.. مشرفة رياض أطفال تقطع أذن طالب

«انج بريك» يطلق فاعليات عامه الثامن من جامعة النيل

"الخشت" لخريجى دفعة 89 طب أسنان القاهرة: أصنعوا لأنفسكم السمعة الطيبة

جامعة الإسكندرية تنظم ندوة بعنوان "الميكروب الحلزونى"

التعليم: تأسيس وقف خيري خلال أسابيع.. وحساب بنكى لتلقي التبرعات

الأمصار

وصول جثمان الصيدلي المصري المقتول في السعودية إلى القاهرة "صور"

مقتل 14 حوثي في معارك مع الجيش اليمني

عشرات القتلى من الجيش الأفغاني في تفجير مسجد

يورجن كلوب يطالب مدرب مصر بالرحيل عن الفراعنة في هذه الحالة

الحكومة الفلسطينية: لن نتنازل عن القدس عاصمة لنا

مرايا الابداع

قالوا عن الزواج

خواطر متناثرة

ads
منوعات

خزنة مستعملة تحول صاحبها لمليونير

تعرف أحدث صيحات الشعر لشتاء 2019

اليابان: نأمل التعاون مع روسيا في دراسة القمر والمريخ

الصحة

5 عادات تحمى العين من الجفاف

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎