تعرف أحدث صيحات الشعر لشتاء 2019

يمثل اللون "ديرتي بلوند"أحدث صيحات ألوان الشعر في خريف شتاء 20182019، حيث تألقت به أخيرًا النجمات وعارضات الأزياء العالميات مثل تايلور سويفت وكارا ديليفين وجيجي حديد وهايدي كلوم وكيت موس.



وأوضحت مجلة "إيلي" الألمانية أن اللون "ديرتي بلوند" عبارة عن مزيج بين الأشقر والبني، وهو يحتفظ بدفء اللون الأشقر من ناحية، ولكنه يبدو أكثر قتامة ويتمتع ببريق ترابي.



وأضافت أن المجلة المعنية بالموضة والجمال أن سبب تسمية هذا اللون هو أنه يبدو كما لو كان قد تم نثر حفنة من التراب على شعر يزهو بلون أشقر ساطع، مشيرة إلى أنه يغازل الشقراوات والسمراوات على حد سواء.