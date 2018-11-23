إنقاذ 900 مهاجر قبالة الساحل الجنوبي لإسبانيا

أعلن مرفق الإنقاذ البحري الإسباني اليوم الجمعة إنقاذ ما مجموعه 894 شخصا من 18 قاربا قبالة الساحل الجنوبي للبلاد أمس.



وذكر المسؤولون بالمرفق في تغريدة اليوم إن من بين المهاجرين 44 قاصرا و112 امرأة، وجرى إنقاذ امرأة حامل من البحر حية ولكنها توفيت في الطريق إلى المستشفى، ولايزال 13 شخصا من الـ56 الذين كانوا بقاربها مفقودين.



وجرت عملية الإنقاذ التي شاركت فيها سفن ومروحيات ليل الخميس الجمعة في بحر البوران ومضيق جبل طارق، وانتهى الحال بالأشخاص الذين تم إنقاذهم إلى المدن الأندلسية ملقة وموتريل وألمرية وكذلك الجيب الإسباني لمليلية بشمالى افريقيا.