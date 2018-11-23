انتظام حركة الملاحة بموانئ البحر الأحمر

أكدت هيئة موانئ البحر الأحمر انتظام الحركة الملاحية بموانئها الستة بمحافظات: السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء، وعدم تأثرها بسوء الأحوال الجوية.

وقال بيان أصدرته هيئة موانئ البحر الأحمر اليوم الجمعة، إن السفينة "بوسيدون اكسبريس" وصلت إلى ميناء سفاجا، وغادرته السفن: "محبة" و"الحرية" و"نما اكسبريس"؛ فيما شهد ميناء نويبع وصول وسفر السفينتين "إيلة" و"بريدج" وغادرت العبارة "القاهرة" من ميناء الغردقة.

وشدد اللواء هشام أبو سنة، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، على مديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية وتفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة، ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.