ترامب يحث الديمقراطيين والجمهوريين على التعاون لتأمين الحدود

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة الديمقراطيين والجمهوريين إلى التعاون على وضع تشريع حول الهجرة من شأنه تسوية موضوع الحدود بشكل آمن، لمرة واحدة وإلى الأبد.



وقال ترامب في تغريدة إن الحزبين السياسيين: "لابد أن يجتمعا، وأن يكون لديهما حزمة كبرى حول أمن الحدود، ستشمل أيضا تمويل الجدار (على الحدود مع المكسيك)".



واتهم الرئيس أعضاء الكونجرس من الديمقراطيين برفض التعاون معه بشأن مسألة حماية الحدود.



وفي الوقت نفسه، أبدى استعدادا قليلا لتقديم تنازلات، خاصة فيما يتعلق بتعهده خلال الحملة الانتخابية ببناء جدار على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.



وفي وقت سابق من العام الجاري، قامت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بصياغة مشروع قانون يتضمن مليارات الدولارات لإدارة الحدود إلى جانب حل لمشكلة قديمة بشأن المهاجرين الذين تم جلبهم بصورة غير شرعية إلى البلاد وهم أطفال.



ورفض ترامب التشريع، الذي فشل أيضا في الحصول على أغلبية في مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون وبالإضافة إلى بناء الجدار، يرى ترامب قانون الهجرة الأمريكي وتشديد مراقبة الحدود من أهم أولوياته.