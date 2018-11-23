سولاري: الجميع يتحمل المسئولية داخل نادي ريال مدريد

قال المدير الفني لريال مدريد الإسباني، سانتياجو سولاري، إن جميع العناصر بالنادي تتحمل المسئولية ولديها دور قيادي من الجماهير للرئيس للطاقم التدريبي للاعبين وحتى الطاقم الطبي، في رد على تصريحات ماركو أسنسيو حول عدم رغبته في تحمل مسئولية قيادة الميرينجي.

وأضاف سولاري، في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الغد أمام إيبار في الليجا حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم الجمعة "لا يعنيني سوى ما يقوله اللاعبون من خلال أدائهم على أرض الملعب، وبالنسبة لمن يقود، فكلنا نقوم بذلك".

وأكد المدرب الأرجنتيني سعادته بالمسئولية الكبيرة بعدما أصبح مديرا فنيا للفريق بصفة دائمة، مشيرا إلى أن الفرنسي زين الدين زيدان لا يقارن بأحد نظرا لأنه أسطورة وكان محظوظا بشكل شخصي للعب إلى جانبه وأرقامه تثبت أنه أنجح مدرب في تاريخ الريال.