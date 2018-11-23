د. حسن راتب يكتب من الأردن: ذكرى عظيمة وحدث كبير

- الأمة العربية تواجه الآن تحديات ضخمة وأزمات كبيرة

- يجب علينا أن نعظم ونقوى دور الوظيفة الاجتماعية لرأس المال



من حسن الطالع أن تأتى الدورة الثالثة والعشرون من المؤتمر العربى السنوى للأسمنت، التى أقيمت هذا العام فى العاصمة عمّان بالأردن، وسط أجواء الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف، فالاحتفال، وإن كان قد أقيم تحت رعاية رئيس الوزراء الأردنى عمر الرزاز وبحضور وزير الإسكان الأردنى فالح العالمين، فإن تزامنه مع ذكرى المولد النبوى الشريف قد منحه أهمية من نوع خاص تفوق أهمية تلك الرعاية الكريمة من معالى رئيس مجلس الوزراء الأردنى.



هذه الذكرى العطرة منحت الحدث معنى ومذاقًا مختلفًا عن الدورات السابقة، فالمولد النبوى الشريف يحمل فى طياته معانى نبيلة تتمثل فى الحب والسلام والإيثار وإنكار الذات، فضلًا عن رمزية التعاون على البر والتقوى والبعد عن الإثم والعدوان، ورمزية التكامل والتكافل والتآخى والعمل المخلص لإعمار الأرض والسعى نحو التقدم والرقى بالإنسان والأوطان.

تلك المعانى التى جاء بها الحبيب المصطفى، ونشرتها دعوته السمحاء فى ربوع الأرض، فقد كان عليه أفضل الصلاة والسلام يترجم كل هذه المعانى بالسلوك القويم والأسوة الحسنة، وهو ما كان له عظيم الأثر فى أنه استطاع أن يؤسس أمة عظيمة سادت العالم من أدناه إلى أقصاه، مستعينًا بالحكمة والموعظة الحسنة، ومرتكزًا على قواعد وأسس راسخة تستند إلى تعاليم الخالق جل شأنه.

وتتجلى عظمة الحبيب المصطفى، صلى الله عليه وسلم، فى أنه من مدخلات بسيطة متواضعة استطاع إخراج مخرجات عظيمة، فمن حفاة عراة رعاة الشاة، أخرج أمة تسود العالم من أدناه إلى أقصاه، وانتصرت على أكبر قوتين آنذاك، وهما إمبراطوريتا الفرس والروم، فانتشر الإسلام فى جميع أنحاء العالم، وذلك فى إطار إنسانى تسوده القيم والمبادئ القويمة.

هذه الأجواء أضفت على المؤتمر والمشاركين فيه، من كل الأقطار العربية، حالة من السكون والسكينة، لا سيما أن المؤتمر يُعقد فى مدينة عمّان بالأردن، فالأردن وعلى الرغم من أنه بلد صغير نسبيًا ومحدود الموارد، فإنه بلد جميل وشعبه مضياف كريم وهبه الله استقرارًا وسكينة وحياة كريمة، وهنا أود الإشارة إلى مسألة فى غاية الأهمية، وهى أن أهم ما يميز المملكة الأردنية الهاشمية أنها لم تتعرض لما أطلق عليه الربيع العربى.

فإذا نظرنا إلى ما حدث فى أوطاننا العربية بعد الربيع العربى، وما أصاب هذه الأمة من كوارث وأزمات، خاصة حينما نمعن النظر فيما حدث فى سوريا وليبيا واليمن- فإننا نجد أن الله قد جعل بين المغرب العربى والمشرق العربى قائدًا عربيًا استطاع أن يجمع شمل الأمة على كلمة واحدة فى مصر، وهو الرئيس عبدالفتاح السيسى، فتكون الأمة محفوظة فى مشرقها ومغربها ووسطها، بعطرة رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فهذا فأل طيب- فى ذكرى مولده- على الأمة العربية بإذن الله.

والأمانة تقتضينا أن نقول إن القيادة الرشيدة للعاهل الأردنى الملك عبدالله بن الحسين هى أهم أسباب الاستقرار والنهضة فى الأردن، فرغم قلة الموارد والميزات النسبية بالقياس بتلك الميزات التى تتمتع بها دول أخرى فى المنطقة العربية، وعوضًا عن ذلك فقد منَّ الله عليها وتميزت الأردن، حيث أصبحت تمثل إحدى مناطق الجذب المهمة فى المنطقة العربية، وذلك نظرًا لما تتمتع به من ريادة علمية من خلال عدد من الجامعات المهمة التى تجذب إليها الدارسين من معظم البلاد العربية، وذلك بالطبع إلى جانب الخدمات الصحية والمستشفيات المجهزة تجهيزًا على أعلى مستوى، وهذه المسألة جعلت الأردن مقصدًا لراغبى الحصول على خدمة صحية متميزة وعلى أعلى مستوى، حيث لا تقل فى معايير الجودة عن الخدمات التى تقدمها المستشفيات فى الدول المتقدمة، سواء فى أوروبا أو أمريكا، كل ذلك أوجد ميزة نسبية ورواجًا سياحيًا من خلال المقاصد التعليمية والطبية، فجعلها تستحق، وعن جدارة، أن تصبح إحدى أهم وأبرز مناطق الجذب فى المنطقة العربية.

وكانت الرمزية الثانية فى تلك المناسبة، أن ملك الأردن هو شخصيًا من عطرة سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فيقول الحبيب المصطفى: «تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدى أبدًا، كتاب الله وسنتى»، وقال الله تعالى فى كتابه الكريم: «لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبَىٰ».. من هنا التقت بركة ذكرى الزمان ببركة المكان ببركة الإنسان، فصبغت المؤتمر بالصفة الروحية الجميلة، بل جعلت لدورة العام الحالى من المؤتمر مذاقًا مختلفًا وقيمة مضافة ونقطة فيصلية وفارقة بالقياس بدوراته السابقة.

ولعل المؤتمر الذى ضم هذا العام أكثر من ٦٠٠ مشارك وأكثر من ١٢٠ عرضًا للاتحاد العربى للأسمنت، والذى شرفت برئاسته- ليس مجرد مؤتمر يجتمع فيه منتجو الأسمنت وخبراء مواد البناء لدراسة مشاكل الصناعة وتحدياتها، وطرق تطويرها، واستراتيجيات العمل بها فحسب، بل يتعدى ذلك ليشمل أنه أحد أهم وأبرز أشكال القوى الناعمة المفيدة والقادرة على أن تحقق المصالح المتبادلة، والتكامل الاقتصادى بين بلدان الأمة العربية، من خلال تبادل الآراء والرؤى، وصياغة كل أشكال التعاون من أجل الوصول إلى الهدف الأسمى، وهو الذى يتعلق بتحقيق التنمية الشاملة والمتكاملة بل والمستدامة أيضًا.

ومن هذا المنطلق، يجب أن ندرك أن صناعة الأسمنت هى المادة الحاكمة فى حركة البناء، ولا يوجد بديل لها، وعلى الرغم من أنها مادة ثقيلة وعنصر الشحن حاكم، فنجد أنها مع الرواج الاقتصادى تنشط كما يحدث العكس فى الحالة الأخرى، وهذا ما تتعرض له هذه الصناعة فى الوقت الحالى من تحديات كبيرة، حيث نجد أن الطاقة الإنتاجية أعلى بكثير من الاستهلاك، خاصة أن معدل الاستهلاك وصل فى بعض الأوقات إلى ١٥٪، ولكنه الآن قد يصل إلى ٦٪ فقط، وهذه مؤشرات خطيرة وتتطلب ضرورة أن يشارك جميع المختصين والمعنيين بالأمر فى بحث ومناقشة تلك الأمور، من أجل المساهمة فى إعادة تدوير الحركة الاقتصادية فى هذه الأزمة، مع الأخذ فى الاعتبار أيضًا ضرورة طرح حلول جذرية تستهدف النهوض بهذه الصناعة، حتى لا تتفاقم المشكلة وتصبح مستعصية على الحل.

ومن هنا، نضع أيدينا على أن أهم وأبرز مشاكل الصناعة يتمثل فى وجود فائض كبير فى إنتاج الأسمنت، ولا يجد تصريفًا فى السوق المحلية ولا تصديرًا للخارج، وبالتالى تتعرض المصانع لخسائر فادحة فى ظل ارتفاع أسعار الوقود والمادة الخام ورسوم المحاجر.

ولأننى على قناعة تامة بأن المجتمع المدنى هو المجتمع المنوط بتوحيد الشعوب العربية، ونظرًا لأن الاتحاد العربى للأسمنت يعد واحدًا من أشكال المجتمع المدنى، فهو بذلك يضع على عاتق جميع المنتمين له ضرورة تحمل المسئولية والبحث عن حلول موضوعية لتلك المعضلة، خاصة أن الأمة العريبة تواجه الآن تحديات ضخمة، وتعيش أزمات لا أول لها ولا آخر، تشبه إلى حد كبير الإشكالية الأزلية التى تقول «نكون أو لا نكون»، ولأنه فى مشربنا نضع دائمًا «التفاؤل» نصب أعيننا، ونعى جيدًا أننا قادرون على تخطى كل الصعاب مهما كانت معقدة ومتشابكة، فإننى أرى ضرورة «أن نكون» ليس هذا فحسب، بل علينا أن نتمسك بضرورة «أن نكون»، وذلك لسبب بسيط وهو أننا أمة رائدة لا تنكسر مهما كانت كثرة التحديات، خاصة إذا تمسكنا بحضارتنا وتدثرنا بثقافتنا، وترجمنا المعنى الحقيقى لمقولة «تفاءلوا بالخير تجدوه»، فإذا تفاءلنا خيرًا بأننا سوف نصبح قادرين بالفعل على تجاوز تلك الأزمة، فإننا وبكل تأكيد سوف نصل إلى ما نصبو إليه.

وفى هذا الصدد، فإننى أرى أيضًا أنه يجب علينا أن نُعظم ونُقوّى دور الوظيفة الاجتماعية لرأس المال، وأن نقوم بتحسين صورة هذه الصناعة، وننقيها من مفاهيم خاطئة سادت فى مجتمعاتنا، خاصة أنه سادت بين المجتمعات العربية أفكار ومفاهيم خاطئة جعلت البعض يعتقد أنها صناعة ملوثة، وأنها توطنت فى الأقطار العربية بعد أن أصبحت مطرودة من الغرب، وهذا للأسف الشديد غير صحيح، فهى مجرد دعاية مغرضة تستهدف، فى المقام الأول، ضرب هذه الصناعة فى مقتل، فضلًا عن أنه محاولة رخيصة للتقليل من شأن صناعة الأسمنت باعتبارها من أهم الصناعات الحيوية التى لا غنى عنها فى المجتمعات التى تشهد نهضة ملموسة فى مجالات التحديث والتطوير والبناء، كما أنها أيضًا صناعة حاكمة فى حركة البناء.

وبعيدًا عن كل تلك التفاصيل المتعلقة بصناعة الأسمنت وتداعياتها، فإننى أود أن ألفت النظر إلى أن تنظيم هذا المؤتمر، فى هذا التوقيت بالذات، سيكون له عظيم الأثر فى إيجاد حلول لمشكلات شائكة تتعلق بتلك الصناعة، خاصة أن تنظيم المؤتمرات بصفة عامة له دور كبير فى خدمة المجتمع، باعتبارها عملًا جماعيًا، وهو خير مثال على التكامل والإدارة فى عمل الفريق الواحد، لأنها تتضمن الكثير من التفاصيل.

