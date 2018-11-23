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الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 06:38 م

الصين: إصلاحات منظمة التجارة يجب أن تحمي مصالح الدول النامية

الصين: إصلاحات منظمة
وكالات
dostor.org/2407934

قال نائب لوزيرالتجارة الصيني اليوم الجمعة إن الصين تدعم إصلاحات ضرورية لتعزيزسلطة وفعالية منظمة التجارة العالمية لكن تلك الإصلاحات يجب أن تدعم القيم الأساسية للمنظمة وتحمي مصالح الدول النامية.

وأبلغ وانغ شو وين مؤتمرا صحفيا أن إصلاحات منظمة التجارة يجب أن تعطي الأولوية للقضايا التي تهدد وجود المنظمة، مضيفا أن الصين تأمل بأن تساهم الولايات المتحدة على نحو إيجابي في تلك الإصلاحات.

وقال المسؤول الصيني إن اصلاحات منظمة التجارة يجب أن تقررها غالبية الدول الأعضاء وأن تأخذ في الاعتبار الصعوبات التي تواجهها دول نامية مثل الصين وأن تحترم نموذج التنمية في ثاني أكبر اقتصاد
في العالم.

وأضاف أن منظمة التجارة تواجه تحديات من بينها قيام بعض أعضائها بإساءة استخدام الإجراءات لزيادة الرسوم الجمركية.

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