"مستقبل وطن": مصر تسير بخطى ثابتة نحو تطبيق الحوكمة

قال المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تطبيق نظم الحوكمة بجميع مؤسساتها، مؤكدا أن هذه الخطوة تعزز جهود الدولة في مواجهة الفساد والقضاء على البيروقراطية وترهل الجهاز الإداري.



وأوضح رشاد، في تصريحات له اليوم، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي جهاز الرقابة الإدارية بالاستمرار في الاضطلاع بجهودها للتصدى للفساد بكل أشكاله في مختلف أجهزة الدولة، يعكس حرص الرئيس للقضاء على واحد من أهم التحديات التي تواجه عملية التنمية والنهوض التي تخوضها الدولة، حيث إن الفساد والبيروقراطية مثل الغول الذي ينهش ويشوه وينال من حجم الإنجازات والنجاحات المحققة على أرض الواقع.



وأشار رشاد، إلى أن مصر خلال الأعوام الماضية حققت نجاحات بالغة في هذا الملف وأن مؤشر الفساد انخفض بشكل ملحوظ بفضل الجهود التي تقوم بها جميع مؤسسات الدولة وعلى رأسها جهاز الرقابة الإدارية، لافتا إلى أن ذلك ساهم في زيادة ثقة المجتمع الدولي في مصر ومن ثم التوسع في ضخ استثماراتها ومشروعاتها التنموية داخل البلاد.



وشدد رئيس مستقبل وطن على ضرورة إسراع الحكومة في الانتهاء من التحول الرقمي، حيث ذلك من شأنه تعزيز تلك الجهود وإعداد قاعدة بيانات دقيقة تستهدف تحسين المستوى المعيشى للمواطنين والخدمات المقدمة لهم، وتوصيل الدعم لمستحقيه.