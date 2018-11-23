القاهرة : الجمعة 23 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
04:41 ص

اجتماع أوروبى لإزالة "العقبة الأخيرة" أمام خروج بريطانيا
12:51 ص

عاجل.. الأهلى يُعلن إقالة كارتيرون
07:48 م

سلوى الهرش عن «سنوية حادثة مسجد الروضة»: «لن نترك سيناء»
09:58 ص

حبس ابنة الشاطر وآخرين 15 يوما في "الانضمام لجماعة إرهابية"
08:02 ص

مسلحون يفرجون عن 16 مصريًا احتجزوا في ليبيا
05:33 ص

مشاهدة مباراة الأهلي والوصل الاماراتي يلا شوت| موعد مباراة الاهلى والوصل الاماراتي والقنوات الناقلة بث مباشر كورة لايف
03:35 ص

حبس صاحب فيديو التحرش بطالبات جامعة المنصورة 4 أيام
12:05 ص

بث مباشر الأهلي ضد الوصل.. مشاهدة مباراة الأهلي والوصل اليوم الخميس 22-11-2018 يلا شوت
12:40 م

تفاصيل عرض "أوبرا عايدة " فى دار الأوبرا خلال ديسمبر المقبل
08:03 م

محافظ الإسماعيلية يشهد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف
07:42 م

دجالة لوس أنجلوس.. ساحرة أمريكية تدّعى أن عمرها 300 عام وتصنع أحجبة لجلب الحبيب
07:48 م

تعاطى الاستروكس وأخرج أحشاء طالب ثم وقف يردد: «الصمت لغة العظماء»
سياسي
الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 06:36 م

"مستقبل وطن": مصر تسير بخطى ثابتة نحو تطبيق الحوكمة

المهندس أشرف رشاد
المهندس أشرف رشاد الشريف
محمد الشريف
dostor.org/2407930

قال المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تطبيق نظم الحوكمة بجميع مؤسساتها، مؤكدا أن هذه الخطوة تعزز جهود الدولة في مواجهة الفساد والقضاء على البيروقراطية وترهل الجهاز الإداري.

وأوضح رشاد، في تصريحات له اليوم، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي جهاز الرقابة الإدارية بالاستمرار في الاضطلاع بجهودها للتصدى للفساد بكل أشكاله في مختلف أجهزة الدولة، يعكس حرص الرئيس للقضاء على واحد من أهم التحديات التي تواجه عملية التنمية والنهوض التي تخوضها الدولة، حيث إن الفساد والبيروقراطية مثل الغول الذي ينهش ويشوه وينال من حجم الإنجازات والنجاحات المحققة على أرض الواقع.

وأشار رشاد، إلى أن مصر خلال الأعوام الماضية حققت نجاحات بالغة في هذا الملف وأن مؤشر الفساد انخفض بشكل ملحوظ بفضل الجهود التي تقوم بها جميع مؤسسات الدولة وعلى رأسها جهاز الرقابة الإدارية، لافتا إلى أن ذلك ساهم في زيادة ثقة المجتمع الدولي في مصر ومن ثم التوسع في ضخ استثماراتها ومشروعاتها التنموية داخل البلاد.

وشدد رئيس مستقبل وطن على ضرورة إسراع الحكومة في الانتهاء من التحول الرقمي، حيث ذلك من شأنه تعزيز تلك الجهود وإعداد قاعدة بيانات دقيقة تستهدف تحسين المستوى المعيشى للمواطنين والخدمات المقدمة لهم، وتوصيل الدعم لمستحقيه.

اقرأ أيضًا
منذ 5 شهر

اليوم.. البرلمان يحسم الخلاف بين الأزهر والأوقاف حول الفتوى العامة

منذ 5 شهر

غدًا.. التحالف السياسى المصرى ينظم احتفالية بمناسبة 30 يونيو

منذ 5 شهر

برنامج ديني يتصدر قائمة "الأسوأ" في رمضان 2018

منذ 7 شهر

وزير الخارجية الأسبق: موقفنا ثابت ضد أي عمل عسكرى بسوريا

منذ 8 شهر

متى تنتهي مدة السيسي في ولايته الأولى؟

منذ 8 شهر

حلقات الرقص تُغلق شارع الهرم مروريًّا

الآن

بالصور.. الأمطار تغرق "الأوتوستراد" و"صلاح سالم"

محمد الباز فى ندوة "القاهرة 24": "مهزش عرش الإخوان إلا أنا.. والدولة تتدخل طوال الوقت في الإعلام"

"الآثار": افتتاح معبد "الإيبت" بالأقصر لأول مرة فى أبريل

بالصور.. الأهالي يشيعون جثمان ضحايا الذبح فى دمنهور

ads
الأكثر قراءة

صفحة الزمالك تسخر من هزيمة الأهلى فى البطولة العربية (صور)

وصول جثمان الصيدلي المقتول في السعودية إلى القاهرة

مفاجأة في قضية طبيب دمنهور المنتحر.. أسس مدرسة للسعادة فأصاب مرضاه باليأس

مدرب ليفربول يرد على تصريحات "أجيري" حول مستقبل محمد صلاح

ألبومات الصور

بالفيديو.. مياه الأمطار تغسل شوارع وسط البلد

الشتا يدق البيبان

فيديو.. الأسطى حسين السيد يروى تاريخ سوق الحلاقين بـ "الحسين"

"الأوقاف" تبدأ خطة تقليل هدر المياه من مسجد السيدة نفيسة

نجم الساعة

سر بكاء حكم مباراة ألمانيا وهولندا

الأكثر قراءة

صفحة الزمالك تسخر من هزيمة الأهلى فى البطولة العربية (صور)

وصول جثمان الصيدلي المقتول في السعودية إلى القاهرة

مفاجأة في قضية طبيب دمنهور المنتحر.. أسس مدرسة للسعادة فأصاب مرضاه باليأس

مدرب ليفربول يرد على تصريحات "أجيري" حول مستقبل محمد صلاح

ads
كشكول

تمرد معلمي مصر يطالب بتشكيل لجان لإقصاء القيادات المقصرة

بالصور.. مشرفة رياض أطفال تقطع أذن طالب

«انج بريك» يطلق فاعليات عامه الثامن من جامعة النيل

"الخشت" لخريجى دفعة 89 طب أسنان القاهرة: أصنعوا لأنفسكم السمعة الطيبة

جامعة الإسكندرية تنظم ندوة بعنوان "الميكروب الحلزونى"

الأمصار

وصول جثمان الصيدلي المصري المقتول في السعودية إلى القاهرة "صور"

مقتل 14 حوثي في معارك مع الجيش اليمني

عشرات القتلى من الجيش الأفغاني في تفجير مسجد

يورجن كلوب يطالب مدرب مصر بالرحيل عن الفراعنة في هذه الحالة

الحكومة الفلسطينية: لن نتنازل عن القدس عاصمة لنا

مرايا الابداع

قالوا عن الزواج

خواطر متناثرة

ads
منوعات

خزنة مستعملة تحول صاحبها لمليونير

تعرف أحدث صيحات الشعر لشتاء 2019

اليابان: نأمل التعاون مع روسيا في دراسة القمر والمريخ

الصحة

5 عادات تحمى العين من الجفاف

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎