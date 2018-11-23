نشرة أخبار المساء على "الدستور"
يقدم موقع "الدستور" أهم أخبار المساء اليوم الجمعة 23-11-2018، والتي كان أبرزها الآثار: أول بعثة صينية تبدأ أعمالها في معبد مونتو شمال الكرنك بعد غد، ومفاجأة في قضية طبيب دمنهور المنتحر وأسس مدرسة للسعادة فأصاب مرضاه باليأس.
الرئاسة: السيسي يحرص على متابعة سير العمل بالمشروعات القومية
الآثار: أول بعثة صينية تبدأ أعمالها في معبد مونتو شمال الكرنك بعد غد
"الآثار": افتتاح معبد "الإيبت" بالأقصر لأول مرة فى أبريل
مفاجأة في قضية طبيب دمنهور المنتحر.. أسس مدرسة للسعادة فأصاب مرضاه باليأس
محمد صلاح يتصدر قائمة أغلى اللاعبين أجرًا في ليفربول