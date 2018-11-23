القاهرة : الجمعة 23 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
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04:41 ص

اجتماع أوروبى لإزالة "العقبة الأخيرة" أمام خروج بريطانيا
12:51 ص

عاجل.. الأهلى يُعلن إقالة كارتيرون
07:48 م

سلوى الهرش عن «سنوية حادثة مسجد الروضة»: «لن نترك سيناء»
09:58 ص

حبس ابنة الشاطر وآخرين 15 يوما في "الانضمام لجماعة إرهابية"
08:02 ص

مسلحون يفرجون عن 16 مصريًا احتجزوا في ليبيا
05:33 ص

مشاهدة مباراة الأهلي والوصل الاماراتي يلا شوت| موعد مباراة الاهلى والوصل الاماراتي والقنوات الناقلة بث مباشر كورة لايف
03:35 ص

حبس صاحب فيديو التحرش بطالبات جامعة المنصورة 4 أيام
12:05 ص

بث مباشر الأهلي ضد الوصل.. مشاهدة مباراة الأهلي والوصل اليوم الخميس 22-11-2018 يلا شوت
12:40 م

تفاصيل عرض "أوبرا عايدة " فى دار الأوبرا خلال ديسمبر المقبل
08:03 م

محافظ الإسماعيلية يشهد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف
07:42 م

دجالة لوس أنجلوس.. ساحرة أمريكية تدّعى أن عمرها 300 عام وتصنع أحجبة لجلب الحبيب
07:48 م

تعاطى الاستروكس وأخرج أحشاء طالب ثم وقف يردد: «الصمت لغة العظماء»
مصر
الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 06:34 م

نشرة أخبار المساء على "الدستور"

نشرة أخبار المساء
dostor.org/2407927

يقدم موقع "الدستور" أهم أخبار المساء اليوم الجمعة 23-11-2018، والتي كان أبرزها الآثار: أول بعثة صينية تبدأ أعمالها في معبد مونتو شمال الكرنك بعد غد، ومفاجأة في قضية طبيب دمنهور المنتحر وأسس مدرسة للسعادة فأصاب مرضاه باليأس.

الرئاسة: السيسي يحرص على متابعة سير العمل بالمشروعات القومية


الآثار: أول بعثة صينية تبدأ أعمالها في معبد مونتو شمال الكرنك بعد غد


"الآثار": افتتاح معبد "الإيبت" بالأقصر لأول مرة فى أبريل


مفاجأة في قضية طبيب دمنهور المنتحر.. أسس مدرسة للسعادة فأصاب مرضاه باليأس


محمد صلاح يتصدر قائمة أغلى اللاعبين أجرًا في ليفربول

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