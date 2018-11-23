لافروف يلتقي الرئيس العراقي

أكد وزير الخارجية الروسية سرجي لافروف، اليوم الجمعة، دعم بلاده لحل القضايا العراقية الداخلية من خلال إجراء حوار وطني شامل.



جاء ذلك عقب اجتماعه مع الرئيس العراقي برهام صالح على هامش المؤتمر الدولي السنوي"البحر الأبيض المتوسط ــ حوار روما".



وقال لافروف، في تصريح له، أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية: "إن الجانب الروسي أكد دعمه المستمر لوحدة وسيادة العراق وسلامة أراضيها ومواصلتها لحل القضايا والانقسامات العراقية الداخلية في إطار الحوار الوطني الشامل".

وأضاف أن موسكو تأخذ في عين الاعتبار مصالح الجماعات العرقية والدينية داخل المجتمع العراقي، في ضوء عملية تشكيل الحكومة، التي أنتهت مؤخرًا.

وتطرق الطرفان إلى الجوانب الرئيسية لعلاقات التعاون الثنائي بين البلدين، كما ناقشا سُبل ترسيخ هذه العلاقة.

كما أشارا إلى أهمية استخدام إمكانات اللجنة الروسية-العراقية غير الحكومية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي، التي من المقرر أن يُعقد ثامن اجتماعاتها في بغداد خلال الربع الأول من العام المقبل.