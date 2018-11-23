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الصحة
الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 05:48 م

دراسة: المشروبات الغازية تزيد من احتمال الإصابة بالسكري

دراسة: المشروبات
dostor.org/2407873

حذرت دراسة جديدة من أن المشروبات المحلاة اصطناعيا تزيد من خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني مقارنة بالأطعمة السكرية الأخرى.

وقال الباحثون، إن المنتجات التي تحتوي على فركتوز مضاف تزيد الطاقة الفائضة من المغذيات في غذائنا مما يلحق أضرارا بالغة بمستويات السكر في الدم.

ووجد فريق البحث الكندي عدم وجود مخاطر مرتبطة بالأغذية والمشروبات التي تحتوي على الفركتوز الطبيعي مثل الفواكه الكاملة والخضراوات وعصائر الفاكهة الطبيعية والعسل.

ومع ذلك، فإن المشروبات الحلوة تقوم بشيء مختلف، فهي مصنوعة من مكونات تعمل على شحن الفركتوز، مما يجعل مستويات السكر في الدم مرتفعة.

ونصح الباحثون، بالحد من تناول الأطعمة مثل المشروبات الغازية وحبوب الإفطار والسلع المخبوزة والحلويات التي يتم إضافة السكريات الحرة إليها.

وقام باحثون في مستشفى سانت مايكل وجامعة تورنتو في كندا بتجميع نتائج من 155 دراسة بحثت في كيفية تأثير الأطعمة المختلفة التي تحتوي على سكر الفركتوز على مستويات الجلوكوز في الدم لدى الأشخاص المصابين بالسكري أو غير المصابين به.

وجد الفريق أن معظم الأطعمة التي تحتوي على سكر الفركتوز ليس لها تأثير ضار على مستويات الجلوكوز في الدم طالما أنها لا توفر سعرات حرارية زائدة.

حتى أن عصير الفاكهة، والفواكه المختلفة قد يكون لها آثار مفيدة على مستوى الجلوكوز في الدم والتحكم بالأنسولين، خاصة عند الأشخاص المصابين بالسكري.

لكن الأطعمة التي تضيف طاقة زائدة "فقيرة بالمغذيات" إلى النظام الغذائي، وخاصة المشروبات المحلاة، كانت لها أكثر التأثيرات الضارة على صحة المشاركين.

ويشرح الباحثون أن محتوى الألياف المرتفع في الفاكهة قد يساعد في تفسير التحسينات في مستويات الجلوكوز في الدم حيث أنه يبطئ من إفراز السكر، وفق ما ورد في صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وقال الباحث الرئيسي في الدراسة الدكتور جون سيفينبيبر: 'قد تساعد هذه النتائج في توجيه التوصيات بشأن المصادر الغذائية الهامة للفركتوز في الوقاية من مرض السكري وإدارته، لكن هناك حاجة للقيام بدراسات مستفيضة لتأكيد هذه النتائج".

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