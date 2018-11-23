إبراهيموفيتش يكشف سر الصورة الوحيدة في منزله

لا يتوقف نجم كرة القدم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش عن إثارة الجدل، سواء بأهدافه المميزة داخل الملاعب أو بتصرفاته وتصريحاته خارجها.



ومؤخرا قال "إبرا" في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إنه يحتفظ في منزله بصورة وحيدة، كاشفا السر وراء هذا السلوك الغريب.



وأوضح مهاجم لوس أنجلوس جالاكسي الأميركي: "لديّ صورة واحدة فقط في بيتي، هي صورة لقدميّ".



وأضاف: "بهذه الطريقة أتذكر أن كل ما أمتلك يعود الفضل فيه إلى قدميّ".



كما تطرق "السلطان" إلى موضوعات أخرى، منها سنواته الأولى مع كرة القدم وانتقاله إلى يوفنتوس الإيطالي قادما من أياكس أمستردام الهولندي عام 2004.



وقال: "كل شيء تغير عندما ذهبت إلى يوفنتوس،كل شيء كان جديدا بالنسبة لي، قلت لنفسي: ناد كبير ولاعبون كبار ومدرب كبير وتاريخ كبير".



وتحدث صاحب الـ37 عاما عن تدريباته مع ناشئي يوفنتوس على تسجيل الأهداف بتعليمات من المدير الفني آنذاك فابيو كابيلو.



وتابع: "أحيانا كنت أتمنى أن أعود للبيت بسبب الإرهاق، لا أريد أن أسدد ولا أرى أهدافا ولا حراس مرمى".



لكنه أضاف: "في النهاية تحولت إلى ماكينة أمام المرمى لتسجيل الأهداف".