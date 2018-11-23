سيلفا لاعب وسط سيتي يغيب عن مواجهة وست هام

قال بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي اليوم الجمعة إن لاعب الوسط برناردو سيلفا سيغيب عن مواجهة مضيفه وست هام يونايتد في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم غدا السبت بعد إصابته خلال أداء الواجب الوطني مع البرتغال.



وأصيب صانع لعب البرتغال خلال التعادل 1-1 في دوري الأمم الأوروبية مع بولندا يوم الثلاثاء الماضي وتحوم شكوك أيضا حول لحاقه بمباراة سيتي في دوري أبطال أوروبا مع أولمبيك ليون الفرنسي الأسبوع المقبل.



ويتألق سيلفا مع سيتي في غياب لاعب الوسط كيفن دي بروين الذي يعاني من إصابة في الركبة.



وأبلغ جوارديولا مؤتمرا صحفيا "لن يتمكن برناردو من اللعب هذا الأسبوع. ليست إصابة خطيرة لكنه سيغيب عن مباراة الغد.. لست متأكدا إن كان سيلحق بمباراة الثلاثاء أيضا".



وسيغيب المدافع بنجامين ميندي حتى نهاية العام الجاري بعد خضوعه لجراحة في الركبة اليسرى في برشلونة.



وغاب اللاعب الفرنسي المبتلى بالاصابات عن معظم مباريات الموسم الماضي بسبب قطع في الرباط الصليبي في الركبة اليمنى كما يكافح للتعافي من إصابة في القدم هذا الموسم.



وأضاف جوارديولا "سيغيب ميندي من 10 إلى 12 أسبوعا.. عاد نيكولاس أوتاميندي إلى التدريبات وباقي التشكيلة على ما يرام".



وساند جوارديولا مانويل بليجريني مدرب وست هام قائلا إن سلفه في سيتي يملك ما يكفي من خبرة لتحقيق النجاح مع وست هام الذي أنهى الموسمين الماضيين في مراكز متأخرة.



وبدأ وست هام الموسم الجاري بشكل مخيب تحت قيادة بليجريني مدرب فياريال وريال مدريد وملقة السابق لكنه لم يتجرع أي هزيمة في آخر ثلاث مباريات ويحتل المركز 13 في الدوري.



وأضاف جوارديولا "مسيرة بليجريني تتحدث عن نفسها.. أسلوبه في اللعب مميز لكل ذي عينين".

وتابع "مع فياريال قاد الفريق لمستويات أخرى. في ريال مدريد حصل على 96 نقطة.. وسيقود وست هام أيضا للنجاح وسيسعد جماهير النادي".