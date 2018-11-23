النفط يواصل تراجعه وسط مخاوف من تخمة المعروض

واصلت أسعار النفط تراجعها الحاد وبلغت الجمعة أدنى مستوياتها منذ أكثر من عام على خلفية مخاوف من تخمة المعروض.



وانخفض سعر برميل برنت نفط بحر الشمال إلى ما دون عتبة 60 دولارا، كما سجّل سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط في بورصة نيويورك تراجعا بأكثر من 7 بالمئة إلى 50،63 دولارا كذلك تراجع سعر برميل خام برنت بأكثر من 5 بالمئة إلى 59،34 دولارا.



وقال المحلل في شركة "فوركس تايم" لقمان أوتوناغا إن الأسبوع شهد "هبوطا حادا" لأسعار النفط "مع تراجع خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط إلى أدنى مستوى سنوي... بسبب مخاوف مرتبطة بفائض المعروض والنمو العالمي".



وتابع المحلل أن ارتفاع قيمة الدولار ساهم في تفاقم أزمة النفط (المعادل بالدولار) وأن "الآفاق المستقبلية لأسعار النفط تشير إلى مزيد من التراجع".



وقرابة الساعة 13:50 ت غ حدّ برميل خام برنت من تراجعه وتم تداوله عند 59،66 دولارا، بينما استقر برميل برنت نفط بحر الشمال عند 50،98 دولارا.