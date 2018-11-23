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الصحة
الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 05:43 م

دراسة تحذر من الكافيين أثناء الحمل

دراسة تحذر من الكافيين
dostor.org/2407868

حذرت دراسة طبية حديثة النساء الحوامل ممن يستهلكن كميات كبيرة من الكافيين، سواء في القهوة أو الشاي، من مخاطر ولادة أطفال أصغر حجما، مقارنة مع نساء يمتنعن عن تناول هذه المادة المنبهة خلال شهور الحمل.

ووفقا للكلية الأميركية لأطباء التوليد وأمراض النساء، تزيد مخاطر الولادة المبكرة أو ولادة أطفال أقل وزنا لدى النساء اللائي يتناولن حتى أقل من 200 ميلي جرام من الكافيين يوميا، وهي الكمية الآمنة خلال شهور الحمل.

وقال لينج وي تشين قائد فريق الدراسة وهو باحث في جامعة دبلن في إيرلندا: "استنادا إلى الصلات الثابتة التي لاحظناها، ولأن العديد من حالات الحمل غير مخطط لها، فإننا ننصح الحوامل أو النساء الراغبات في الحمل على الأقل، بالحد من استهلاك القهوة والشاي اللذين يحتويان على الكافيين، وفق ما نقلت رويترز.

وأضاف الباحث أن الدراسة لا يمكنها تفسير العلاقة بين السبب والنتيجة.

وخلال الدراسة فحص فريق تشين 941 زوجا من الأمهات والأطفال في إيرلندا، حيث يحتسى الناس الشاي أكثر من القهوة، وكان أكثر من نصف الأمهات في الدراسة يحتسين الشاي، بينما كان نحو 40 في المئة منهن يفضلن القهوة.

وكان كل 100 ميلي جرام إضافية من الكافيين يوميا خلال الشهور الثلاثة الأولى من الحمل ترتبط بانخفاض وزن المولود 72 جراما، وبانخفاض كبير في فترة الحمل وطول الطفل عند الولادة ومحيط رأسه.

ووجد الباحثون أن النساء اللائي تناولن أكبر كمية من الكافيين قلت أوزان أطفالهن حوالي 170 جراما عن اللواتي استهلكن أقل كمية من الكافيين، ولم تتأثر النتائج سواء جاء الكافيين من القهوة أو الشاي.

وأوضح تشين أن "تناول كميات كبيرة من الكافيين يمكن أن يؤدي إلى الحد من تدفق الدم في المشيمة، الأمر الذي قد يؤثر لاحقا على نمو الجنين"، وبين: "يستطيع الكافيين أيضا عبور المشيمة بسهولةو قد يحدث تراكم للكافيين في أنسجة الجنين".

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