القاهرة : الجمعة 23 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
04:41 ص

اجتماع أوروبى لإزالة "العقبة الأخيرة" أمام خروج بريطانيا
12:51 ص

عاجل.. الأهلى يُعلن إقالة كارتيرون
07:48 م

سلوى الهرش عن «سنوية حادثة مسجد الروضة»: «لن نترك سيناء»
09:58 ص

حبس ابنة الشاطر وآخرين 15 يوما في "الانضمام لجماعة إرهابية"
08:02 ص

مسلحون يفرجون عن 16 مصريًا احتجزوا في ليبيا
05:33 ص

مشاهدة مباراة الأهلي والوصل الاماراتي يلا شوت| موعد مباراة الاهلى والوصل الاماراتي والقنوات الناقلة بث مباشر كورة لايف
03:35 ص

حبس صاحب فيديو التحرش بطالبات جامعة المنصورة 4 أيام
12:05 ص

بث مباشر الأهلي ضد الوصل.. مشاهدة مباراة الأهلي والوصل اليوم الخميس 22-11-2018 يلا شوت
12:40 م

تفاصيل عرض "أوبرا عايدة " فى دار الأوبرا خلال ديسمبر المقبل
08:03 م

محافظ الإسماعيلية يشهد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف
07:42 م

دجالة لوس أنجلوس.. ساحرة أمريكية تدّعى أن عمرها 300 عام وتصنع أحجبة لجلب الحبيب
07:48 م

تعاطى الاستروكس وأخرج أحشاء طالب ثم وقف يردد: «الصمت لغة العظماء»
عالم
الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 05:40 م

إنتاج الفوسفات يتراجع في تونس بسبب الاحتجاجات

إنتاج الفوسفات يتراجع
وكالات
dostor.org/2407864

سجل إنتاج الفوسفات في تونس، رابع منتج عالمي لهذه المادة، تراجعا من جديد خلال 2018 اثر استمرار الاحتجاجات الاجتماعية وفقا لما اعلنت الشركة الحكومية التي تحتكر عمليات الاستخراج.

وأكدت شركة فوسفات قفصة أن الإنتاج لن يصل الى مستوى ثلاثة ملايين طن بنهاية 2018 بعدما سجل 4،1 ملايين طن في 2017.

وقال المكلف الاعلام في شركة فوسفات قفصة علي الهوشاتي، إن عملية الانتاج توقفت بنسبة 70 في المئة في مواقع الاستخراج بسبب الاحتجاجات على نتائج مباراة توظيف، مضيفا "قبل شهر من نهاية العام، وصل الانتاج الى مستوى 2،8 مليون طن وسط تقديرات بانتاج سنوي يبلغ 6،2 ملايين طن خلال 2018، وبعدما سجلنا تحسنا ملحوظا في الانتاج وصل الى 4 ملايين طن في 2017".

ووفقا للمسؤول بالشركة فانه "من الصعب بلوغ رقم ثلاثة ملايين طن حتى نهاية 2018" خصوصا بعد تجدد الاحتجاجات منذ اسبوع في منطقة الحوض المنجي اثر صدور نتائج مباراة توظيف للشركة لقيت رفضا من المشاركين فيها.

وتتكرر دوامة الاحتجاجات الاجتماعية في الحوض المنجمي وكان آخرها في يناير إثر إعلان نتائج مسابقة توظيف لشركة فوسفات قفصة الحكومية.

وتعد شركة فوسفات قفصة الحكومية من أهم المنتجين العالميين وتضم العديد من مواقع الانتاج أهمها في المتلوي وأم العرائس والرديف والمظيلة.

ونفذ سكان الحوض المنجمي، وهي من اكثر المناطق تهميشا في تونس، إحتجاجات واعتصامات وعطلوا عمليات الانتاج، وفقا لمراسل فرانس برس.

ويعتبر الفوسفات قطاعا استراتيجيا في الاقتصاد التونسي ويمثل 3 في المئة من مجموع صادرات البلاد.
وتواجه الشركة المذكورة خسائر مالية بسبب الاضطرابات الاجتماعية المتواصلة وكانت سجلت في 2010 رقما قياسيا في الانتاج ناهز ثمانية ملايين طن.

وكشف معهد الاحصاء (حكومي) ان الانتاج الصناعي تراجع خلال الاشهر التسعة الاولى من 2018 بنسبة تناهز 0،7 في المئة وذلك نتيجة تراجع استخراج النفط والفوسفات الخام ومشتقاته.

ويتوقع ان تحقق تونس بنهاية 2018 نسبة نمو تناهز 2،6 في المئة بعد سنوات من الركود الاقتصادي منذ ثورة 2011.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 14 ساعة

اجتماع أوروبى لإزالة "العقبة الأخيرة" أمام خروج بريطانيا

منذ يومين

مسلحون يفرجون عن 16 مصريًا احتجزوا في ليبيا

منذ 4 أيام

دجالة لوس أنجلوس.. ساحرة أمريكية تدّعى أن عمرها 300 عام وتصنع أحجبة لجلب الحبيب

منذ 5 أيام

بول مكارتنى.. الفنان الشامل يغنى لمحطة مصر

منذ 6 أيام

«حماس»: صواريخنا شلَّت «القبة الحديدية» الإسرائيلية.. وسنقابل التصعيد بمهاجمة تل أبيب

منذ أقل من شهر

إيران: 3 ملايين شخص يتعاطون المخدرات بالبلاد

الآن

أمطار رعدية بالإسكندرية.. والمحافظ يرفع درجة الاستعداد القصوى

ولي العهد السعودى يزور الجزائر قريبًا

نار الانتخابات تشعل "بيت الأمة".. تفاصيل صراعات "الوفد" الأخيرة

بالصور..السيسي يتفقد تطورات الأعمال بأنفاق قناة السويس والعاصمة الإدارية

ads
الأكثر قراءة

نقل الرئيس الجابوني على بونجو قريبًا إلى المغرب للعلاج

محمد صلاح يتصدر قائمة أغلى اللاعبين أجرًا في ليفربول

محمد الباز فى ندوة “القاهرة 24”: “مهزش عرش الإخوان إلا أنا.. والدولة تتدخل طوال الوقت في الإعلام”

مفاجأة في قضية طبيب دمنهور المنتحر.. أسس مدرسة للسعادة فأصاب مرضاه باليأس

ألبومات الصور

بالفيديو.. مياه الأمطار تغسل شوارع وسط البلد

الشتا يدق البيبان

"الأوقاف" تبدأ خطة تقليل هدر المياه من مسجد السيدة نفيسة

المؤتمر السنوي الثالث لبرنامج تكافل وكرامة

نجم الساعة

سر بكاء حكم مباراة ألمانيا وهولندا

الأكثر قراءة

نقل الرئيس الجابوني على بونجو قريبًا إلى المغرب للعلاج

محمد صلاح يتصدر قائمة أغلى اللاعبين أجرًا في ليفربول

محمد الباز فى ندوة “القاهرة 24”: “مهزش عرش الإخوان إلا أنا.. والدولة تتدخل طوال الوقت في الإعلام”

مفاجأة في قضية طبيب دمنهور المنتحر.. أسس مدرسة للسعادة فأصاب مرضاه باليأس

ads
كشكول

التعليم: تأسيس وقف خيري خلال أسابيع.. وحساب بنكى لتلقي التبرعات

التعليم العالى: تفعيل بروتوكول التعاون مع المجلس القومى لشئون الإعاقة

وزير الآثار: يجب تدريس علم الحفائر والمتاحف بالجامعات المصرية

جامعة أسيوط تنظم احتفال "مولد الهادى" أحياءً لذكرى المولد النبوى الشريف

أطفال حضانة المستقبل بدسوق يزورون آثار فوه الإسلامية فى كفر الشيخ

الأمصار

يورجن كلوب يطالب مدرب مصر بالرحيل عن الفراعنة في هذه الحالة

الحكومة الفلسطينية: لن نتنازل عن القدس عاصمة لنا

الرئيس المصري يتابع تطورات الأعمال في أنفاق قناة السويس

نزوح الآلاف بسبب السيول في العراق

بشرط واحد.. السماح للسعوديات بالعمل كسائقات في سيارات الأجرة

مرايا الابداع

قالوا عن الزواج

خواطر متناثرة

ads
منوعات

اليابان: نأمل التعاون مع روسيا في دراسة القمر والمريخ

يابانية تخلص ابنتها من فقدان والدها بطريقة مبتكرة

جيبوتي تحتل صدار الدول الأعلى حرارة بالعالم

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

5 عادات تحمى العين من الجفاف

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎