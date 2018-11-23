إنتاج الفوسفات يتراجع في تونس بسبب الاحتجاجات

سجل إنتاج الفوسفات في تونس، رابع منتج عالمي لهذه المادة، تراجعا من جديد خلال 2018 اثر استمرار الاحتجاجات الاجتماعية وفقا لما اعلنت الشركة الحكومية التي تحتكر عمليات الاستخراج.



وأكدت شركة فوسفات قفصة أن الإنتاج لن يصل الى مستوى ثلاثة ملايين طن بنهاية 2018 بعدما سجل 4،1 ملايين طن في 2017.



وقال المكلف الاعلام في شركة فوسفات قفصة علي الهوشاتي، إن عملية الانتاج توقفت بنسبة 70 في المئة في مواقع الاستخراج بسبب الاحتجاجات على نتائج مباراة توظيف، مضيفا "قبل شهر من نهاية العام، وصل الانتاج الى مستوى 2،8 مليون طن وسط تقديرات بانتاج سنوي يبلغ 6،2 ملايين طن خلال 2018، وبعدما سجلنا تحسنا ملحوظا في الانتاج وصل الى 4 ملايين طن في 2017".



ووفقا للمسؤول بالشركة فانه "من الصعب بلوغ رقم ثلاثة ملايين طن حتى نهاية 2018" خصوصا بعد تجدد الاحتجاجات منذ اسبوع في منطقة الحوض المنجي اثر صدور نتائج مباراة توظيف للشركة لقيت رفضا من المشاركين فيها.



وتتكرر دوامة الاحتجاجات الاجتماعية في الحوض المنجمي وكان آخرها في يناير إثر إعلان نتائج مسابقة توظيف لشركة فوسفات قفصة الحكومية.



وتعد شركة فوسفات قفصة الحكومية من أهم المنتجين العالميين وتضم العديد من مواقع الانتاج أهمها في المتلوي وأم العرائس والرديف والمظيلة.



ونفذ سكان الحوض المنجمي، وهي من اكثر المناطق تهميشا في تونس، إحتجاجات واعتصامات وعطلوا عمليات الانتاج، وفقا لمراسل فرانس برس.



ويعتبر الفوسفات قطاعا استراتيجيا في الاقتصاد التونسي ويمثل 3 في المئة من مجموع صادرات البلاد.

وتواجه الشركة المذكورة خسائر مالية بسبب الاضطرابات الاجتماعية المتواصلة وكانت سجلت في 2010 رقما قياسيا في الانتاج ناهز ثمانية ملايين طن.



وكشف معهد الاحصاء (حكومي) ان الانتاج الصناعي تراجع خلال الاشهر التسعة الاولى من 2018 بنسبة تناهز 0،7 في المئة وذلك نتيجة تراجع استخراج النفط والفوسفات الخام ومشتقاته.



ويتوقع ان تحقق تونس بنهاية 2018 نسبة نمو تناهز 2،6 في المئة بعد سنوات من الركود الاقتصادي منذ ثورة 2011.