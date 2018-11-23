التحقيقات لا تجد صلة بين عظام عثر عليها بالفاتيكان وقضية 1983

أفادت التحقيقات الإيطالية بأنه لا يوجد صلة بين العظام البشرية التي عثر عليها في مبنى يتبع الفاتيكان بروما وقضية لشخص مفقود ترجع لعام 1983.



وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) اليوم الجمعة أن نتائج التحقيقات الأولية أظهرت أن العظام ترجع لـ1964 أو قبلها.



وتكهن الكثيرون أن العظام التي جرى اكتشافها في أكتوبر خلال أعمال تجديد في سفارة الفاتيكان على صلة بإيمانويلا أورلاندي، وهي الابنة المفقودة لأحد قساوسة الفاتيكان.



وكانت أورلاندي مواطنة من الفاتيكان فقدت في عمر الخامسة عشرة في عام 1983 بعدما حضرت درسا فى الموسيقى بالقرب من بياتسا نافونا بروما.



وعلى مدار السنوات، ربطت سلسلة من نظريات المؤامرة اختفاءها بالخطط المناهضة للبابوية من جانب عملاء أجانب سريين، والعصابات الإيطالية، والمتحرشين الجنسيين بين رجال الكهنوت.