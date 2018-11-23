سواريز يعزز صدارة الشارقة في الدورى الإماراتى

سجل البرازيلي ويلتون سواريز هدفين في فوز فريقه الشارقة 3-2 أمام عشرة من لاعبي دبا الفجيرة ليعزز صدارته لدوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم اليوم الجمعة.



وتقدم الشارقة 3-صفر مستغلا النقص العددي في صفوف دبا بعد طرد ياسين بخيت في الدقيقة 46 لكن دبا حفظ ماء الوجه بتسجيل هدفين من ركلتي جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع.



افتتح سيف راشد التسجيل مبكرا للشارقة بتسديدة قريبة المدى في الدقيقة الثامنة وفي الشوط الثاني سجل سواريز هدفين متتاليين من متابعتين لتمريرتين عرضيتين قرب المرمى.



وسجل المغربي إدريس فتوحي هدفين من ركلتي جزاء بعد انتهاء الوقت الأصلي لكن الانتفاضة المتأخرة لم تشفع لدبا للخروج ولو بنقطة.



ورفع الشارقة رصيده إلى 24 نقطة من 10 مباريات بفارق خمس نقاط عن العين والجزيرة أقرب منافسيه بينما يظل دبا في المركز الأخير ولديه أربع نقاط فقط.



ويلعب الجزيرة ضد الوحدة في وقت لاحق اليوم بينما يلتقي العين مع اتحاد كلباء غدا السبت.