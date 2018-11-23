القاهرة : الجمعة 23 نوفمبر 2018
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الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 05:29 م

ساري يؤكد أهمية عقد كانتي الجديد مع تشيلسي

كانتي
كانتي
أ ش أ
dostor.org/2407853

أعرب الإيطالي ماوريتسيو ساري المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي، عن سعادته الكبيرة بعدما وقع لاعب خط الوسط الفرنسي نجولو كانتي، عقدا جديدا لمدة خمس سنوات مع "البلوز".
وقال ساري - في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الغد أمام توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي - "إن كانتي بالنسبة لنا ليس مجرد لاعب مهم بل صاحب عزيمة عالية.. وأنا سعيد بهذا الأمر.. هذا نبأ مهم".
وأضاف ساري - وفقا للموقع الرسمي لنادي تشيلسي اليوم الجمعة - "هو مهم لنا في الجانب الدفاعي لكنه يتحسن من حيث التحركات الهجومية، وعليه الآن التطور في الـ20 أو الـ25 مترا الأخيرة من الملعب حتى يتمكن من إحراز أهداف أكثر".
وأعرب المدرب الإيطالي عن اعتقاده بأن اللاعب الدولي الفرنسي لا يزال أمامه مجال لتحقيق مزيد من التطور بالرغم من المستوى العالي الذي يؤدي به في المباريات.

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