باكو ألكاسير ينتقل لبوروسيا دورتموند بصفة نهائية في عقد لمدة 5 أعوام

وقع المهاجم الإسباني باكو ألكاسير عقدا لمدة خمسة أعوام مع نادي بروسيا دورتموند الألماني بصفة نهائية بعد الانتقال في بداية الموسم الجاري على سبيل الإعارة لعام قادما من نادي برشلونة.

وقال المدير الرياضي للنادي - حسبما نقلت إذاعة "دويتشه فيله" الألمانية اليوم الجمعة - " ألكاسير هداف حقيقي بمهارة عالية في كرة القدم وكان حاسما بالنسبة لنا في مباريات مهمة.. ونتطلع لمزيد من الأهداف والتمريرات الحاسمة منه".

وعلى الرغم من المعدل التهديفي العالي لألكاسير بثمانية أهداف في الدوري الألماني وهدف في دوري أبطال أوروبا، غير أن المقابل المالي للصفقة يعتقد بأنه يبلغ 21 مليون يورو إلى جانب المكافآت التي قد تصل إلى 5 ملايين أخرى.

