كلوب: التوقيع مع ماني دليل على تطور ليفربول

قال الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة إن توقيع المهاجم السنغالي ساديو ماني على عقد جديد طويل المدى مع الفريق يعد دليلا على تطور

النادي.



ووقع ماني، الذي سجل ستة أهداف في الدوري حتى الآن هذا الموسم، عقدا جديدا مع ليفربول الثلاثاء الماضي ليسير على خطى زميليه ثنائي الهجوم المصري محمد صلاح والبرازيلي روبرتو فيرمينو اللذين وقعا أيضا على عقود طويلة المدى العام الماضي.



وقال كلوب قبل مواجهة على ملعب واتفورد في الدوري غدا السبت "أشعر بسعادة لأنه وقع هذا العقد. إنه مؤشر مهم.



"إذا كان اللاعب يمر بفترة تألق ونجح النادي في تمديد عقده فهوأمر يتخطى مجرد التوقيع. إنه إنجاز".

وقال كلوب إن تجديد العقد دليل جديد على أن أفضل لاعبيه لم يضطروا لمغادرة الفريق سعيا لتحقيق النجاح.

وأخفق ليفربول في السابق في الحيلولة دون انتقال لويس سواريز وفيليب كوتينيو إلى برشلونة.



وأضاف كلوب "هذا يظهر التغيير الذي أحدثه النادي.

في الماضي كان اللاعبون يضطرون لمغادرة الفريق بحثا عن النجاح أما الآن فيرى اللاعبون أن بإمكانهم تحقيق طموحهم بين جدران النادي".



ويحتل ليفربول المركز الثاني في الدوري الممتاز برصيد 30 نقطة في 12 مباراة متأخرا بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي المتصدر ويسعى الفريق للفوز بأول ألقابه في الدوري منذ 1990.



وتكهن خافيير أجيري مدرب منتخب مصر باحتمال أن يغادر صلاح صفوف ليفربول إذا لم يحقق أي لقب في الموسمين المقبلين لكن كلوب نفى ذلك.



وقال المدرب الألماني "سأحاول أن أنتقي كلماتي. إذا لم يحقق (أجيري) الفوز في العامين المقبلين عليه أن ينتقل لتدريب ناد آخر أو منتخب آخر... أنفي هذا الأمر تماما لكننا نعيش في عالم حر ويمكنه أن يقول ما يشاء".



وعن مواجهة واتفورد صاحب المركز السابع قال كلوب إنه يتوقع مباراة صعبة على ملعب المنافس الذي شهد هزيمة توتنهام هوتسبير 2-1 في سبتمبر الماضي.



وستشهد المباراة عودة القائد جوردان هندرسون لصفوف ليفربول بعد أن غاب عن فوز إنجلترا على كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية بينما سيغيب آدم لالانا لاعب الوسط بسبب إصابته بكدمة طفيفة.