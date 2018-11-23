غدًا.. المطربة المغربية "سلوى الشودري" في ضيافة النيل الثقافية

يستضيف الإعلامي خالد منصور، المطربة المغربية سبوى الشودري، غدا في حلقة جديدة من برنامج حالة والذي يذاع في تمام الثالثة عصرا بالنيل الثقافية.



سلوى الشودري من مواليد مدينة تطوان مطربة وملحنة تخصص الغناء العربي. درست بالمعهد الموسيقي بالرباط مادة الموشحات العربية والموسيقى الكلاسيكية بالمعهد الموسيقي بتطوان أستاذة بالمعهد الموسيقي بتطوان التابع لوزارة الثقافة. ماجستير الأدب المغربي في العصر العلوي متزوجة وأم لولدين محمد وعمرو، رئيسة للجمعية المغربية للثقافة والفنون. مؤسسة وعضوة لجمعية القلب الرحيم لمرضى القلب والشرايين، عضوة في الجمعية الدولية لأصدقاء مصطفى عائشة،عضوة في الهيئة الإستشارية للمحور الإنساني العالمي لدراسات الطفوله وأبحاثها بالمملكة الأردنية الهاشمية.



تتميز الفنانة سلوى الشودري ابنة الشمال (تطوان) بعشقها للفن الملتزم وبأدائها لأهم القطع الموسيقية العربية الشهيرة التي تعود لأشهر المغنين العرب خاصة أم كلثوم بصوت مليء بالمحبة وبروح منشغلة بالقضايا الكبرى لوطنها ولأمتها.