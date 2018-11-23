جبل طارق يبقى العقبة الوحيدة أمام اتفاق شامل حول بريكست

اعتبرت مصادر دبلوماسية، في ختام اجتماع عُقد في بروكسل، الجمعة، أن مسألة مستقبل جيب جبل طارق، هي النقطة الوحيدة التي لا يزال يتعين تسويتها من أجل التوصل إلى اتفاق شامل، الأحد، حول خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي.



وقال دبلوماسي، في ختام اجتماع رفيع المستوى بين مندوبين عن قادة بلدان الاتحاد الاوروبي، قبل يومين من قمة بالغة الأهمية، إن الوضع المعقد حول هذه المنطقة "يبقى المسألة الوحيدة التي لا تزال عالقة".



كما تم "التوصل إلى حل" لمسألة كانت لا تزال عالقة، وهي حقوق الأوروبيين بالصيد في المياه الاقليمية البريطانية، كما قال مصدر دبلوماسي آخر، وأضاف مصدر ثالث أن "الأمور تتقدم.. نرى نورا في نهاية النفق".



من جهته، اكتفى كبير مفاوضي البلدان الـ27 الشركاء للمملكة المتحدة في اطار الاتحاد الاوروبي، الفرنسي ميشال بارنييه، ردا على سؤال صحفي في ختام الاجتماع نفسه: "نعمل بجد".



وقد هددت إسبانيا بالتصدي لأي اتفاق حول بريكست، الأحد، إذا لم يكتب فيه بوضوح أنها تتمتع بحق النقض (الفيتو) على المفاوضات المستقبلية بشأن جبل طارق، الجيب البريطاني في جنوب إسبانيا، الذي تطالب بالسيادة عليه.



وقالت متحدثة باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي: "فاوضنا فعلا بطريقة منفتحة وبناءة مع الاتحاد الاوروبي في الميادين المتصلة بجبل طارق، وعملنا بشكل وثيق مع إسبانيا".



وستلتقي ماي، مساء السبت، في بروكسل رئيس المفوضية الاوروبية جان- كلود يونكر، عشية قمة استثنائية يفترض أن تضع اللمسات الأخيرة على معاهدة انسحاب المملكة المتحدة، وإطار علاقتها بعد بريكست مع الاتحاد الاوروبي.