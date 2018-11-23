مقتل 25 على الأقل في انفجار بسوق شمال غرب باكستان

سارع أقارب وعمال إنقاذ بنقل الجرحى المصابين في تفجير انتحاري بسوق في باكستان إلى مستشفى قريب اليوم الجمعة (23 نوفمبر).



وقال مسؤول حكومي إن تفجيرا انتحاريا استهدف مهرجانا وسوقا مزدحمة في شمال غرب باكستان مما أسفر عن مقتل 25 شخصا على الأقل وإصابة 20 آخرين.



ووقع الانفجار في نفس الوقت تقريبا الذي حاول فيه ثلاثة مهاجمين اقتحام القنصلية الصينية في مدينة كراتشي بجنوب البلاد مما أسفر عن مقتل اثنين من رجال الشرطة والمهاجمين الثلاثة.



وأعلنت جماعة جيش تحرير بلوخستان الانفصالية المسؤولية عن الهجوم على القنصلية الذي لا يبدو أن له صلة بالهجوم على السوق في منطقة أوراكزاي في شمال غرب البلاد.



وفي أوراكزاي قاد انتحاري دراجة نارية باتجاه حشد من الناس يشاركون في مهرجان وسوق يجذبان الناس من مختلف الانتماءات الدينية قبل أن يفجر نفسه، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.



وظلت هذه المنطقة على مدى عقود مأوى للمتشددين الذين يقاتلون في أفغانستان ثم ضد الدولة الباكستانية في الآونة الأخيرة.



وكثف الجيش الباكستاني عملياته على الحدود في عام 2009 ونجح في تطهير بعض المناطق من المتشددين.