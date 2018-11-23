النفط يهبط إلى أدنى مستوى فى أكثر من عام

هبطت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة إلى أدنى مستوياتها في أكثر من عام، بينما يدرس منتجو الخام خفض الإنتاج في مسعى لكبح فائض متزايد في المعروض العالمي.



وانخفضت عقود مزيج "برنت" بأكثر من 3 دولارات إلى 59.26 دولار للبرميل مسجلة أدنى مستوى لها منذ أكتوبر 2017، فيما تراجعت عقود الخام الأمريكي أكثر من أربعة دولارات إلى 50.60 دولار للبرميل.



وأفادت وكالة "بلومبرج" بأن هبوط أسعار النفط جاء بعدما أشارت السعودية، أكبر منتج في "أوبك"، إلى أن إنتاجها قد يكون بلغ مستوى قياسيا، وترافق ذلك مع زيادة في مخزونات الخام الأمريكية ما أجج المخاوف من حدوث تخمة في معروض النفط.



وتنمو إمدادات النفط بوتيرة أسرع من الطلب، ولتفادي زيادة في مخزونات الوقود غير المستخدم مثلما حدث في 2015، من المتوقع أن تبدأ منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) البدء في تقليص الإنتاج بعد اجتماع مزمع في الـ6 من ديسمبر الماضي.



وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن شكره للسعودية لمساهمتها في خفض أسعار النفط، داعيا إلى مزيد من الانخفاض في الأسعار.