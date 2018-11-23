محمد أمير: "هوايتي القتل" خطوة مهمة في مشواري الأدبي

صدر حديثا عن دار أكتب للنشر والتوزيع كتاب "هوايتي القتل" لمحمد أمير.



يقول محمد أمير عن "هوايتي القتل": كتاب بحثي عن سيكولوجية القتل، الأسباب التي تحول الإنسان الطبيعي إلى قاتل منحرف يهوى القتل وسفك الدماء، فكلنا نعلم أنه القاتل المتسلسل لم يولد وفيه هواية القتل، بل هي طبيعة مكتسبة لها أسباب تؤدي إلى تشوهات نفسية تقود القاتل في النهاية إلى القتل.



وأضاف في تصريح لـ"الدستور": قامت الفكرة على دراسة بعض النماذج المختلفة من القتلة المشهورين عبر التاريخ مع التركيز على نقاط التحول التي أدت بهم في النهاية إلى التحول تدريجيًا إلى آلات قتل بلا رحمة، يقتلون كمن يمارسون الرياضة، هي دراسة بحثية مدعومة بشكل أساسي بالقصص.



وتابع: أهم النماذج التي حوت الكتاب هي التحول إلى القتل عن طريق الاضطهاد الأسري، والاضطهاد الجنسي، وفقدان الأهل، والملل والروتين اللذان يؤديان إلى البحث عما يكسر هذا الملل، وقد تختلف الإثارة ما بين الرياضة إلى القتل وأخيرًا البحث عن الثراء.



وذكر: أخذ الكتاب البحثي في كتابته والرجوع إلى المصادر ما يقارب العام الكامل، منذ استيلاء الفكرة على تفكيري إلى صياغة آخر فصل من الكتاب.



ونوه إلى أن الكتاب يعد خطوة مهمة في مشواره الأدبي، حيث أنه لون جديد في كتابته، من حيث التشريح النفسي لكل قاتل مرورا بتاريخه ما قبل ممارسة القتل وحتى نهايته المحتومة، هو بحث نفسي يستعرض نقاط التحول النفسية التي يتعرض لها الشخص من ضغوطات تؤدي في النهاية إلى تشويه نفسه ليصير قاتلًا بلا رحمة، وهي أسباب قد توحي للبعض أنها أسباب عادية يمر بها المرء فيتجاوزها، ولكنها للبعض قد تقوم بتحويله 180 درجة.