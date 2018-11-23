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الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 04:05 م

مطار القاهرة يستقبل بعثة الأهلي قادمة من الإمارات

مطار القاهرة يستقبل
محمود السعدى
dostor.org/2407744

وصلت بعثة النادي الأهلي لكرة القدم، منذ قليل، إلى مطار القاهرة الدولي قادمة من الإمارات، عقب خوض مباراة الوصل الإماراتي في كأس زايد للأندية الأبطال، التي ودعها الأهلي أمس عقب التعادل (1-1) في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب زعبيل.

ووصلت بعثة الأهلي على متن طائرة مصر للطيران القادمة من دبي، حيث تم إنهاء إجراءات الوصول بمبنى الركاب رقم (3).

وكان مجلس إدارة الأهلي قرر إقالة باتريس كارتيرون المدير الفني، ومايكل ليندمان مخطط الأحمال البدني، وتعيين محمد يوسف مديرًا فنيًا مؤقتًا، وسيد عبدالحفيظ مديرًا للكرة.

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