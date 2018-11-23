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الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 04:02 م

عقاقير "التوستيسترون" تضاعف خطر الوفاة المبكرة

عقاقير التوستيسترون
dostor.org/2407742

حذّرت نتائج دراسة جديدة، الرجال الذين يتناولون حقنا وعقاقير تحتوي على هرمون التوستيسترون وزيت سينثتيك، لأنها تزيد خطر الوفاة المبكرة.

ووجدت الأبحاث، التي أجريت في جامعة كوبنهاجن بالدنمارك، أن خطر الوفاة المبكرة قد تضاعف 3 مرات لدى من يتناولون هذه المنشطات.

وتفيد تقارير طبية بأن 6% من الرجال يتناولون منشطات أندروجينيد أنابوليك سترويد، ومنها هرمون التوستيسترون وزيت سينثتيك، وتوجد مجموعة من الآثار الجانبية للاستخدام المفرط لهذه الأدوية، منها ضعف الانتصاب، وحب الشباب.

وحسب الدراسة التي نُشرت في جورنال "أوف إنترنال ميديسن"، لا تزال المعرفة قليلة بالآثار الجانبية لهذه العقاقير، التي يتم ترويجها باعتبارها مفيدة لبناء العضلات وتحسين الأداء البدني للرياضيين.

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