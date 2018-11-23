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اقتصاد
الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 04:01 م

جمارك الإسكندرية تضبط محاولة تلاعب فى المنشأ للتهرب من الضرائب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
راندا التونى
dostor.org/2407741

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالإسكندرية من ضبط محاولة للتلاعب فى منشأ كمية من قطع غيار السيارات للتهرب من سداد جزء من الرسوم الجمركية.

وذلك بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وبقصد التخلص من القيود الاستيرادية.

أثناء إنهاء معاينة مشمول البيان الجمركي رقم 30985 لوجستى 1 باسم شركة "ر. ل" والصنف الوارد طبقًا للمستندات عبارة عن 16 طردًا لقطع غيار سيارات واردة من الصين بوزن 2562 كيلوجرامًا تبين أن الصنف الوارد عبارة عن 16 طردًا لمساعدين وكتاوت كهربائية، وأن الشركة تلاعبت في المنشأ بإخفاء المنشأ الحقيقي للبضاعة وهو اليابان ووضع استيكرات عليها توضح أن المنشأ الصين وليس اليابان بهدف التهرب من الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها.

وبلغت التعويضات والرسوم الجمركية المستحقة 200 ألف جنيه، وقرر محمد كامل مدير عام الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالإسكندرية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر ضبط جمركى.

وأبدى صاحب الشأن رغبته في التصالح وسداد الضرائب والرسوم والتعويضات المستحقة.

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