زينة وعائشة بن أحمد تنهيان أزمة "حمزة"

أنهت الفنانة عائشة بن أحمد، الجدل الذي وقع فيه الفنان تامر حسني، وشركة نيوسينشري للإنتاج السينمائي، وذلك بعد أن وقعت على المشاركة في بطولة العمل الجديد، حيث تعد البطولة الأولى لها في عالم السينما، إضافة إلى عودتها للتعاون مع الفنانة زينة مرة أخرى بعد غياب سنوات طويلة منذ عام 2012، عندما شاركت في فيلم "المصلحة".



وبدأ الاضطراب يواجه الفيلم بعد أن ظل تامر يبحث لفترة عن بطلتين لمشروعه السينمائي "حمزة" والذي يقوم بكتابة السيناريو له محمد عبدالمعطي، بناء على طلب تامر في توفير فنانات لم تعمل معه من قبل أو حتى من عملت معه منذ سنوات، إضافة للبحث عن ممثلة لها حضور قوي في الفترة الأخيرة.



وأعلنت الفنانتان عائشة بن أحمد، وزينة، عن بدئهما للتجهيزات النهائية الخاصة بالفيلم، حيث سيتم البدء في تصويره خلال أسبوعين لحين انتهاء المخرج سعيد الماروق بتحديد أماكن التصوير، وخاصة بعد أن انضم للعمل عدد كبير من الفنانين من بينهم خالد الصاوي، ومحمد ثروت.