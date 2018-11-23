رئيس أفغانستان يدين الانفجار بمسجد شرق البلاد

أدان الرئيس الأفغاني "أشرف غني" اليوم الجمعة الانفجار الذي وقع عند أحد المساجد داخل قاعدة تابعة للجيش بإقليم "خوست" الواقع شرقي البلاد وأسفر عن مقتل 27 شخصًا وإصابة 57 آخرين، واصفًا إياه بـ"المعادي للإسلام وغير الإنسانى".



وطالب غني - في بيان له نقلته شبكة "إيه بي سي" الأمريكية - بإجراء تحقيق سريع للوقوف على أسباب الانفجار، معربًا عن رغبته في معرفة كيفية اختراق الأمن في القاعدة العسكرية، كما دعا إلى معاقبة المسئولين عن هذا الأمر.