العميرى: احتفال "التضامن" ببرنامج "تكافل وكرامة" بذخٌ وإسرافٌ

انتقد النائب سليمان فضل العميري، عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح، تنظيم وزارة التضامن الاجتماعي احتفالية بمناسبة مرور 3 سنوات على مشروع "تكافل وكرامة" في أحد أفخم الفنادق بأنه إسراف وبذخ غير مبرر.



وأكد أن الاحتفالية كلفت الدولة مبالغ باهظة من الخزانة العامة، كان الأحق بها الفقراء الذين يعيشون في مصر.



وقال العميري، في بيان صحفي له اليوم، إن الرئيس السيسي حرص خلال الفترة الماضية على ضرورة توفير النفقات الحكومية، كما أن البرلمان يحاول خلال مناقشة الميزانية البحث عن أي توفير في المصروفات الحكومية من أجل تقليل عجز الموازنة، مضيفًا أنه بعد كل ذلك نرى الوزارة المختصة بالفقراء تنفق الأموال على إقامة احتفالات في فنادق 7 نجوم.



وأضاف "نائب مطروح"، أن الفقراء في مصر كانوا أولى بهذه الأموال، مؤكدًا أن الدولة تقوم على عمل إصلاحات اقتصادية، وتقترض من بنك النقد الدولي من أجل تقوية الوضع الاقتصادي المصري، وليس من أجل إقامة الاحتفالات.