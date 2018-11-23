"أبوطالب": الممارسة العملية أثبتت عدم صلاحية "الأحوال الشخصية"

قال الدكتور سمير أبوطالب، عضو مجلس النواب، إن الممارسة العملية والحالات الموجودة أثبتت أن قانون "الأحوال الشخصية" الحالي أصبح غير صالح بأي شكل ولا بد من إقرار قانون جديد.



وأشار إلى أنه تقدم بتعديل لمنع سفر الطفل إلى الخارج إلا بموافقة الطرف الحاضن، لمواجهة حالات الخطف التي يتم تنفيذها بحق الأطفال.



وجاءت التعديلات المقدمة منه على المادة 20 من القانون رقم 100 لسنة 1985 المعدل للمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، يكون نصها "أنه في جميع الأحوال يظل المحضون بيد الحاضن ولا يجوز سفره إلى الخارج أو ينتزع ممن له حق الحضانة إلا بموافقة كتابية موثقة من الحاضن".

