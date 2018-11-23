الأحد.. "طاقة البرلمان" تناقش تحديات قطاع البترول

تناقش لجنة الطاقة بمجلس النواب، خلال اجتماعها الأحد المقبل، التحديات والمعوقات التي تواجه قطاع البترول، وسبل مواجهتها.



وتستكمل اللجنة مناقشة عدد من طلبات الإحاطة، أبرزها طلب الإحاطة المقدم من النائب عماد فؤاد محروس، بشأن تراجع وزارة البترول عن تطبيق استخدام الكارت الذكي، مما يعد إهدارًا للمال العام، وكذلك الطلب المقدم من النائب محمد عبدالهادى سليم، بشأن خطة الدولة ووزارة البترول في الاعتماد على الأيادي والعقول المصرية في جميع مراحل اكتشاف واستخراج البترول والغاز.



كما تبحث الطلب المقدم من النائب برديس سيف الدين بشأن استراتيجية الحكومة في البحث عن البترول في محافظة الوادي الجديد.