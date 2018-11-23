غدا.. حفل توزيع جوائز مسابقة صالون نجيب الثقافي

يستضيف مركز مؤتمرات كلية طب القصر العيني حفل توزيع جوائز مسابقة صالون نجيب الثقافي في الأدب السردي، وذلك غدًا السبت في تمام السابعة مساءً.



يقدم الحدث الإعلامي مرسي عبد العليم كما يلقي الافتتاحية والترحيب بالضيوف، ثم فيديو بعنوان "صالون نجيب رحلة نحو الشغف"، ثم كلمة صالون نجيب يلقيها الدكتور محمد نجيب عبدالله، تليها كلمة الراعي الرئيسي، تليها فقرة فنية لرواد الصالون، ثم كلمات لجنة التحكيم في القصة القصيرة، تليها كلمات لجنة التحكيم في الرواية، ثم فقرة فنية لرواد الصالون وتنتهي الفعاليات في تمام الحادية عشرة.