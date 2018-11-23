ماي: بريطانيا لن تحصل على اتفاق أفضل حال رفض البرلمان "بريكست"

قالت رئيسة الوزراء البريطانية "تيريزا ماي" إن المملكة المتحدة لن تحصل على اتفاق أفضل من الاتحاد الأوروبي في حال رفض أعضاء البرلمان التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد "بريكست".



وأضافت ماي- في مقابلة خاصة أجرتها مع تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الجمعة- أنها تعمل من أجل ضمان التصويت على اتفاق البريكست من خلال البرلمان البريطاني الشهر المقبل، معربة عن اعتقادها أنه في حال عدم التصويت عليه من خلال البرلمان، فإنه سيكون هناك المزيد من الانقسامات والشكوك.



وأشارت ماي إلى أن هناك أعضاء في البرلمان البريطاني يعملون من أجل عدم التوصل إلى الاتفاق، كما يرغبون في إيقاف وإحباط البريكست، معربة عن رغبتها في إنهاء البريكست من خلال التوصل إلى اتفاق جيد.



وقالت ماي إنه تم الاتفاق بين المملكة المتحدة والمفوضية الأوروبية على دفع 39 مليار جنيه استرليني، والذي يمثل فاتورة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، موضحة أن هذا المبلغ مخصص لبعض الالتزامات القانونية إلا أن جزءا منه سيسمح بتنفيذ الفترة الانتقالية من شهر مارس عام 2019 إلى شهر ديسمبر عام 2020.



وأوضحت ماي أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق مستقبلي في مجال التجارة بحلول نهاية الفترة الانتقالية للبريكست، فإنه في هذه الحالة من الممكن أن يتم تمديد فترة التنفيذ.



وأعربت ماي عن أسفها وإحباطها للاستقالات التي حدثت خلال الفترة الماضية بسبب البريكست، إلا أنها أشارت إلى تلقيها الكثير من رسائل الدعم لها.



وبسؤالها عما إذا كانت تعتقد أن المملكة المتحدة ستكون في وضع أفضل بفضل اتفاق خروجها من الاتحاد الأوروبي أو بقائها بداخله، قالت ماي إن الأمر سيكون مختلفا حيث يمكننا أن نبني مستقبلا أفضل خارج الاتحاد.



وأضافت ماي أن المملكة المتحدة سيكون لديها القدرة على التوقيع على اتفاقات تجارة مستقلة.