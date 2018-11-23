حورية فرغلى تتعاقد على المشاركة فى "براءة ريا وسكينة"

أعلن المنتج حلمي شهاب عن تعاقد النجمة حورية فرغلي على المشاركة في بطولة الفيلم السينمائي الجديد "براءة ريا وسكينة"، وهو العمل الذي انتهى بعض صناعه من تصوير ما يقرب من 30% من أحداثه ما بين مدينة الإنتاج الإعلامى ومحافظة الإسكندرية.



"براءة ريا وسكينة" يشارك فى بطولته كل من منة فضالى وأحمد منير وأشرف مصيلحى، ومحسن منصور وياسر على ماهر ولطفى لبيب وعايدة غنيم وشريف باهر وشمس وحسن عبدالفتاح وأشرف طلبة، قصة وسيناريو وحوار أحمد عاشور، ومدير التصوير شادى على، وإخراج السورى عبدالقادر الأطرش.



والفيلم يتناول قضية "ريا وسكينة" الحقيقية عن شاب وفتاة يعملان فى الصحافة، ويقومان بالبحث عن المستندات الأصلية لقضية ريا وسكينة حتى يتوصلا لشخص فى الإسكندرية عاش فى هذه الفترة، وقابل ريا وسكينة، ويسرد لهما القصة كاملة.