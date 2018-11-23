استمرار حركة مغادرة ووصول السفن بميناء الإسكندرية

أعلن المتحدث باسم ميناء الإسكندرية رضا الغنور، أن حركة مغادرة ووصول السفن ورسوها على الأرصفة بميناء الاسكندرية تسير بشكل طبيعي ومنتظم وكذلك تداول الحاويات وشحن وتفريغ البضائع على الرغم من سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار.



يُذكر أن الإسكندرية تتعرض لليوم الثاني على التوالي لنوة أنواء المكنسة وهي نوة ممطرة تستمر لمدة 4 أيام.



واتخذت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جميع الإجراءات اللازمة لإزالة المياه وكسحها ومنع تراكمها لتسيير حركة مرور المواطنيين والسيارات.