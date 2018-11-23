إعلان الطوارئ بمحافظة مطروح بعد سقوط أمطار غزيرة

أعلنت الأجهزة التنفيذية بمحافظه مطروح حالة الطوارئ؛ لمواجهة السيول التي تهطل على المحافظة، تحسبًا لحدوث أي تداعيات في ظل حالة الطقس غير المستقرة بناء على توجيهات محافظ الإقليم.



ومن ناحيته قال عبدالناصر عبداللطيف؛ مدير جمعية الصيادين بمطروح، إن مراكب الصيد بالمحافظة، مزودة براديو يتم ضبطه على موجة معينة وعند حدوث أي تقلبات في الطقس يتم التواصل مع جميع الصيادين لإبلاغهم بقدوم نوة حتى يتواجد في مكان قريب مثل رأس الحكمة وبراني، موضحًا أن تلك الإجراءات احترازية لحمايتهم حرصًا على سلامتهم، كما توقفت 12 مركبًا بمطروح وأخري بالسلوم عن العمل نظرًا لسوء الأحوال الجوية وهو ما له أثر سلبي على حركة الصيد وتوافر الأسماك.



وأكد محمد خضر مسئول العلاقات العامة والإعلام بشركة مياه مطروح؛ أنه تم تجهيز أطقم سيارات مكونة من 15 سيارة شفط وسيارتين مدمجة ويوجد بها تجهيزات عالية لشفط الرواسب وتسليك المطابق والشنايش بالإضافة إلى سيارة الأوناش لشفط الرواسب الصلبة من المطابق مع وجود ثلاث فرق من العاملين بإدارة الصرف الصحي مجهزة على مدار 24 ساعة كل فرقة تعمل لمدة 8 ساعات.

