الكرملين يعلن موعد المؤتمر الصحفي السنوي الكبير لـ"بوتين"

أعلن الكرملين تاريخ 20 ديسمبر موعدا لعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤتمره الصحفي الكبير، في حدث بات تقليدا سنويا، يرد فيه الرئيس على أكثر الأسئلة إلحاحا.



وقال الكرملين، في بيان نشر على موقعه الإلكتروني، إن المؤتمر السنوي الرابع عشر للرئيس سيبدأ في الساعة 12:00 ظهرا.



وأشار في البيان إلى أنه سيتم لاحقا الإعلان عن مكان انعقاد المؤتمر.



وقد عقد المؤتمر الصحفي السنوي الكبير الثالث عشر لرئيس روسيا، في شهر ديسمبر 2017، واستمر لمدة 3 ساعات و42 دقيقة، تمكن خلالها الرئيس الروسي من الإجابة عن 65 سؤالا من الصحفيين.



وأقيم هذا المؤتمر في مركز التجارة العالمي في العاصمة الروسية موسكو، بحضور 1640 مراسلا معتمدا.



وتتميز مؤتمرات الرئيس بوتين هذه بالزمن الطويل، حيث وصلت مدة بعضها لخمس ساعات متواصلة تقريبا، يتاح من خلالها فرصة كبيرة أمام مختلف الصحفيين لإلقاء أسئلتهم، ومن ثم وضع العناوين المثيرة، إذ إن الكثير من عبارات الرئيس تصبح متداولة وتكتسب حياة خاصة بها.