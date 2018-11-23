وزير الأوقاف: مكافأة مالية لجميع أئمة شمال سيناء

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، صرف منحة مالية قدرها ألف جنيه لجميع الأئمة العاملين بالمدارس العلمية بشمال سيناء، تصرف عاجلا لمرة واحدة، إضافة إلى مضاعفة بدل المدارس العلمية.



كما أشاد الوزير، فى تصر يح له اليوم الجمعة على هامش زيارته لقرية الروضة، بمستوى الوعي الوطني لدى أهالي سيناء، مؤكدا أن سيناء ينتظرها مستقبل واعد ومبشر في كل مجالات التنمية، نظرا لما تمتلكه سيناء من مقومات وإمكانات طبيعية هائلة.



كما وجه وزير الأوقاف التحية والشكر لقواتنا المسلحة الباسلة ورجال الشرطة البواسل وأهالي سيناء الوطنيين الشرفاء، وخص بالذكر أبناء وزارة الأوقاف من الأئمة العاملين بالمحافظة إلى جانب رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة الأبطال جنبًا إلى جنب، مشيدا بجهودهم في المدارس العلمية والمدارس القرآنية وإقبال أهالي سيناء الكرام على الفكر الوسطي المستنير بهذه المدارس.



وكان وزير الأوقاف أكد في خطبة الجمعة اليوم بمسجد روضة الشهداء بقرية الروضة بمدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء أن رسالة الإسلام رحمة وأن نبينا صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للعالمين فلنحمل رحمته للناس جميعا، وأن ديننا دين البناء لا الهدم، وأن الإسلام دين التسامح.