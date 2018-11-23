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الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 03:33 م

"كاف" يعتمد ملعب اتحاد "بلعباس" الجزائري

ملعب اتحاد بلعباس
ملعب اتحاد بلعباس
dostor.org/2407714

أنهى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الجدل بشأن الملعب الذي يستضيف المباراة التي يلتقي فيها اتحاد "بلعباس" مع ضيفه "ليبيريا شيب" الثلاثاء المقبل، ضمن ذهاب الدور التمهيدي من مسابقة كاس الاتحاد الافريقي (كأس الكونفيدرالية).

وزارت لجنة تابعة للاتحاد الأفريقي مؤخرا ملعب "24 فبراير" بمدينة سيدي بلعباس، غرب الجزائر، وأزالت كل التحفظات التي سجلتها من قبل، بعدما رأت أن الملعب بات جاهزا لاستضافة المباريات الدولية.

وأكد يوسف بوزيدي، المدير الفني لاتحاد بلعباس، أن المباراة ستقام الثلاثاء المقبل على ملعب 24 فبراير وليس على ملعب آخر، مؤكدا أن مثل هذا الخبر يساعد الفريق كثيرا على تحقيق نتيجة إيجابية أمام منافس يستحق كل الاحترام.

من جهة أخرى، أقسم بوزيدي بالرحيل عن الفريق في حال مغادرة أفضل اللاعبين للفريق في فترة الانتقالات الشتوية بسبب الأزمة المالية الخانقة التي يعاني منها النادي.

وأوضح بوزيدي أن هناك عددا من اللاعبين لم يتلقوا رواتبهم منذ 7 أشهر، مشيرا إلى أن هذه الوضعية لا تساعد الفريق على التطور فنيا وتحسين النتائج.

ويحتل اتحاد بلعباس المركز الثالث عشر على جدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة.

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