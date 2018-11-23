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الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 03:33 م

"السويدي" يطالب بزيادة التبادل الصناعي بين الدول العربية

محمد السويدى، رئيس
محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية،
هويدا سعيد – أسماء إبراهيم
dostor.org/2407713

أكد محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ضرورة استمرار العمل في إجراءات الإصلاح الاقتصادى لتهيئة مناخ الاستثمار، مشيدًا بجهود الدولة في حل مشكلات الغاز والكهرباء وإصدار بيئة تشريعية ساهمت في تنمية الصناعة الوطنية.

وطالب السويدي بزيادة التبادل الصناعي بين الدول العربية، سواء كانت في مجال المنتجات أو التكنولوجيا، مؤكدًا ضرورة استغلال ميزة تواجد لبنان بالدول الإفريقية لتمثيل الشركات اللبنانية أو المصرية أو الشركات المشتركة إضافة إلى استغلالها كبوابة للتصدير مع دول آسيا.

جاء ذلك خلال مشاركته فى ملتقى الأعمال "المصري- اللبناني" الذى انطلقت فعالياته اليوم فى بيروت، تحت رعاية رئيس الوزراء سعد الحريري، وبمشاركة الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار، والوزراء المختصين من مصر ولبنان.

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