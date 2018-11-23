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الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 03:33 م

طارق لطفي يعود للسينما بفيلم "122" مطلع يناير

طارق لطفي يعود للسينما
حسين الجندى
dostor.org/2407712

صرح الفنان طارق لطفي بأنه يخوض السباق السينمائي بعد فترة غياب تصل إلى 9 سنوات بفيلم "122" في 3 يناير المقبل.

وتابع "لطفي" أن العمل تدور أحداثه خلال ليلة دموية في أكثر مكان من المفترض أن نشعر فيه بالأمان، حيث يكافح شاب وحبيبته، ليس للوصول إلى المستشفى، ولكن للهروب والنجاة منها وذلك بخلاف إبعاد وزوايا التصوير التي تصل إلى تقنيه 4D وإضافة لما سبق يدور الفكر العام للعمل بصفة عامة مابين الأكشن والرعب والتشويق.

يشترك العمل نخبة من النجوم وهم: طارق لطفي، أحمد الفيشاوي، محمد لطفي، محمود حجازي، أحمد داوود، جيهان خليل، أسماء جلال وغيرهم، وهو من إنتاج شركه مقام للمنتج سيف عريبي ومن تأليف صلاح الجهيني وإخراج ياسر الياسري.

طارق لطفي يعود للسينما بفيلم "122" مطلع يناير
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