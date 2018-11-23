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الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 03:32 م

"الصحة العالمية": 534 هجومًا على المرافق الطبية في 6 بلدان

الصحة العالمية: 534
أ ش أ
dostor.org/2407711

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الهجمات ضد العاملين الصحيين والمرافق الطبية في إقليم شرق المتوسط مستمرة بشكل منتظم ومزعج، على الرغم من القوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي تدين العنف ضدهم.

وذكرت المنظمة،في تقرير اليوم الجمعة، أن 323 يوما فقط في الفترة من أول يناير الماضي وحتى 19 نوفمبر الجاري شهدت الإبلاغ عن أكثر من 534 هجومًا، وذلك في ستة بلدان في إقليم شرق المتوسط وذلك بمتوسط أكثر من هجوم واحد كل يوم.

وأشارت إلى أنه وقبل أقل من أسبوع واحد في بنغازي بليبيا هاجمت مجموعة مسلحة مستشفى متخصص في أمراض المسالك البولية في بنغازي واعتدت على ثلاث ممرضات وحارسين وسرقت معدات طبية وكانت نتيجة ذلك تعليق العمليات في المستشفى.

وأوضحت المنظمة أن في غزة تم الإبلاغ عن 310 اعتداءات على الرعاية الصحية هذا العام، وذلك مع تزايد العنف مما أدى إلى وفاة ثلاثة عمال صحيين وإصابة أكثر من 453 مصابًا.

وأكدت أن سوريا ظلت المكان الأخطر في العالم للعاملين الصحيين حيث قتل 97 عاملا في المجال الصحي وأصيب 169 آخرون في 137 هجوما هذا العام.

وطالبت المنظمة مجددا، في تقريرها، جميع أطراف النزاع الوفاء بالتزاماتها القانونية بموجب القانون الإنساني الدولي واحترام حرمة وسلامة المرافق الصحية والعاملين الصحيين.

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