مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين مسجد الأحمدي والكنائس

تفقد اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية خدمات تأمين المسجد الأحمدي للوقوف على مدى يقظة القوات وانتباهها، وراجع معهم خطط تأمين المسجد والكنائس والحالات التي تستخدم فيها السلاح

ووجه الضباط باليقظة التامة، مع ضروره المتابعة المستمرة وتوسيع دائرة الاشتباه الجنائي.



والتقى مدير الأمن بعض المواطنين بالشارع واستمع لبعض مشاكلهم وشكواهم، ورافقه اللواء السعيد شكري، مدير إدارة البحث وعدد من قيادات المديرية.