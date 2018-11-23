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الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 03:31 م

"السجون": العفو عن 299 نزيلًا.. والإفراج الشرطى عن 768 آخرين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عمرو المزيدي
dostor.org/2407708

واصل قطاع السجون، برئاسة اللواء زكريا الغمري، مساعد وزير الداخلية، عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة.

وذلك استكمالًا لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم (455 2018) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد السادس من أكتوبر.

وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على (299) نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو. 


كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن (768) نزيلًا إفراجًا شرطيًا، بإجمالى 1067 مفرجًا عنهم.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل أساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.

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