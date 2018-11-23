النيابة العامة التركية تحول قضية اغتيال السفير الروسي للمحكمة

أعلنت النيابة العامة التركية، عن انتهاء التحقيقات في جريمة قتل السفير الروسي لدى تركيا، أندريه كارلوف، وارسلت لائحة الاتهام إلى المحكمة.



وتتضمن لائحة الاتهام - وفق ما نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية- 28 متهما على رأسهم رجل الدين التركي فتح الله جولن.



يذكر أن في 19 ديسمبر 2016، قد تم إطلاق النار على كارلوف من جانب ضابط شرطة تركي خارج عن العمل يُدعى مولود الطنطاش، خلال افتتاح معرض فني في أنقرة وقامت الشرطة التركية بقتل الطنطاش في الحال.