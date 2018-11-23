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الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 03:27 م

لبنان تستعين بمبادرة "غيرنى ـ Change me" لنشر الجمال

الدكتورة دينا إبراهيم
الدكتورة دينا إبراهيم
dostor.org/2407702

قالت الدكتورة دينا إبراهيم، أخصائي الفم والأسنان وجراحات الوجه والفكين إن مبادرة "غيرنى ـ Change me" ستزور عددًا من الدول العربية خلال الفترة القادمة وعلى رأسها لبنان والسعودية والكويت ودولة الإمارات من أجل نشر ثقافة العمل، كما سيتم التنسيق مع جمعيات التجميل في كل دولة من أجل نشر الثقافة الجديدة في مصر المرتبطة بعالم التجميل.

وأضافت "إبراهيم" أن مبادرة "غيرنى ـ Change me" سترسل عددًا من الأطباء المصريين لعدد من الدول للاستفادة من خبراتهم من ناحية ومن ناحية أخرى لتوضح صورة مصر الحقيقية المرتبطة بالطب، وما توصلت إليه من إمكانيات هائلة في العديد من المجالات وعلى رأسها طب التجميل في تخصصات نحت القوام والسمنة، وتجميل الأسنان وتجميل الوجه والفكين واللثة.

وأكدت أن زراعة الاسنان أحد أهم الانجازات العلمية والجراحية التي تم العمل عليها وتطويرها خلال العقود الثلاثة الأخيرة في مجال التجميل، وتحقق من خلالها إيجاد حلول مبتكرة وفعالة للكثير من المرضى الذين يحتاجون لتركيب الأسنان بطرق حديثة غير تقليدية.

وتابعت: المبادرة تسعى للوصول بالوطن إلى كل ما هو جميل من خلال تجميل الفرد داخليًا وخارجيًا، وذلك من خلال إدخال التقنيات القديمة التي ابتعدنا عنها لصعوبتها، ولكن الحاضر يتطلب مزيدا من الجهد للوصول للهدف المنشود.

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