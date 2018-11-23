مدرب ليفربول يرد على تصريحات "أجيري" حول مستقبل محمد صلاح

انتقد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، بشدة، تصريحات خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، اليوم الجمعة، خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده لتحضير مباراة واتفورد بالجولة 13 من الدوري الإنجليزي.



وقال "كلوب"، ردًا على أجيري: "لا أعلم لماذا يقول الناس في مصر مثل هذا الكلام"، مضيفًا: "لا أوافق على التصريحات الصادرة من المدير الفني للمنتخب المصري لكنه حر فيما يقول".



وتابع: "يمكن أن أقول، إذا لم يفز أجيري ببطولتين مع مصر عليه أن يُغادر".



وقال خافيير أجيري- في وقت سابق- إنه يتوجب على صلاح الرحيل عن ليفربول إذا لم يتمكن من تحقيق بطولة مع الريدز.